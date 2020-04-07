連假後首日採檢達1800人！陳時中：因為採檢範圍拉大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

清明連假全台各地共有150萬人次出遊，也引發許多民眾擔憂未來將爆增確診潮，就有醫護人員表示上班日掛急診的人數增多，指揮中心表示，是由於上星期的採檢定義範圍拉大，光昨日採檢人數就達到1800人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於先前對於採檢的定義相對嚴格，近日已將採檢的範圍拉得很寬，只要醫師認定有感染可能，「有相關症狀一定會採檢」。由於上星期公布的採檢範圍擴大，因此採檢人數也日漸增加，光是昨日採檢人數就已達到1800人，希望擴大採檢能讓漏掉的防疫漏洞降到最低，陳時中強調，「並不是因為假期過後才這樣子」。

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專家諮詢小組召集人張上淳5日曾在指揮中心記者會中說明，專家會議中討論近期的確診個案腹瀉情況比較多，除了少數幾例單只有腹瀉症狀，或者開始輕微發燒咳嗽，最後只有腹瀉症狀留下。進一步分析資料顯示，3/31之前確診322例當中腹瀉僅19例為6%，發燒咳嗽則約有一半，腹瀉相對少，但4/1~4/3這三天的26例就有5例出現腹瀉，占了19%，表現上腹瀉占比比過往更高。

中央流行疫情指揮中心今（7）日下午公布國內單日再增3例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27日至30日，發病日介於3月30日至4月4日，出國目的為就學及探親，發現管道為居家檢疫(2例)及居家隔離(1例)。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▼0407新增確診3例。（圖／衛生福利部提供）



