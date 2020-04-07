國美館實行「實名制入館」　兒童遊戲室暫停開放

▲國美館為防範新冠肺炎(COVID-19)疫情，即日起推動實名制入館。（圖／國立臺灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

位於臺中的「國立臺灣美術館」為因應館舍整建工程及防範新冠肺炎(COVID-19)疫情，即日起僅開放大門單一出入口、暫停開放部分展區及兒童空間，並實施實名制入館，民眾於進館前須配合紅外線感測儀量測體溫、掃瞄QR code填寫聯絡資訊、並建議於館內配戴口罩，保持手部清潔，共同抗疫。

國美館今（7）日發布，目前因正進行館內整建工程，兒童繪本區及兒童遊戲室暫停對外開放、圖書資料中心僅部分開放，並須憑閱覽證進入，未持有閱覽證者可現場申請（閱覽證工本費新台幣50元），但已開展之6檔特展持續展出。

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另因應中央流行疫情指揮中心「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動」建議停辦，以展覽室樓面地板面積及展間內作品的配置大小等因素，各展覽室容留人數限制為20至80人不等，並建議現場民眾保有1.5公尺社交安全距離。

▲國美館為防範新冠肺炎(COVID-19)疫情，即日起僅開放單一出入口。（圖／國立臺灣美術館提供）

國美館戶外廣場占地寬廣，包含「雕塑公園」及「碑林廣場」等均照常開放，並運用Beacon微定位技術，結合國美館開發的「藝術漫步APP」，讓民眾可透過app的航指引與作品語音導覽更加認識作品。而APP也包含特展介紹及展品導覽，在家也可透過APP觀展。

國美館現正展出「感官瑜珈」，展出感官/覺知相關的藝術創作，及「對稱性破缺–超科學．藝術展」、「捉遊・戲場」、「蒲帥成：秘密的總和3 - 意識的蛇」等三檔數位藝術特展，還有即將進入最後展期的「中華民國第35屆版印年畫，囍鼠迎春-鼠年年畫特展」、「迴聲：臺灣藝術史1960沉浸式體驗」，也預計增加數位及線上服務之比重，為民眾在防疫期間提供心靈養分。

▲國美館建議現場民眾保有1.5公尺社交安全距離。（圖／國立臺灣美術館提供）