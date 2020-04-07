車諾比「核災禁區」旁森林大火！　輻射值暴增超標16倍

▲烏克蘭車諾比地區發生森林野火，輻射值超標。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭車諾比核電廠禁區附近，近期連續發生兩場森林大火，導致現場輻射值飆升16倍，但仍引起位於車諾比以南約100公里的基輔居民恐慌。烏克蘭當局派人前往現場監測後，強調周邊住宅區不會受影響。

根據《衛報》（The Guardian）報導，當地自4日起陸續出現兩起森林野火，其中一場大火延燒超過100公頃林地，包含車諾比禁區內的20公頃森林。當地消防局6日表示，目前已經撲滅了其中一場火勢，目前正設法控制另一起火勢蔓延。

當局認為，起火原因為人為引起，並且已經逮捕一名涉嫌縱火的27歲男子。男子向警方供稱，他因為好玩在附近三個地點焚燒垃圾，結果在風勢助長下越燒越猛烈。

烏克蘭國家生態檢測局負責人菲爾索夫（Yegor Firsov）表示，火場附近的輻射量過高，比正常值高出約16倍，引起距離車諾比約60英哩（96公里）的烏克蘭首都基輔居民恐慌。基輔當局派人前往現場監測後，宣布基輔與市郊地區的輻射值都沒有異常，呼籲民眾不用過度驚慌。

烏克蘭緊急事務部門則表示，由於某部分地區輻射值升高，導致現場滅火工作困難，但強調附近居民安全無虞。烏克蘭緊急事務部7日曾向基輔發出空氣品質預警，但強調與大火無關，純屬天氣因素所致。