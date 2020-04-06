【廣編】UNIQLO做你的育兒神隊友　4/2～4/9連8天男女童裝商品149元起

▲今年春夏，UNIQLO KIDS & BABY系列結合速乾爽 X 抗熱曬 X 超百搭 X 耐穿洗四大優異特點打造優質童裝/嬰幼童裝，提出「全家人健康穿衣」概念。



圖、文／UNIQLO

今年春夏，UNIQLO提出「全家人健康穿衣」概念，邀請百萬人氣小兒科醫師－阿包醫生給予建議：「陽光中的紫外線可消滅許多病菌，但小朋友皮膚薄、免疫系統弱，因曝曬過度引發搔抓行為反而容易產生感染，建議避開直接陽光曝曬，研究也顯示穿上防曬衣物的物理性防曬效益遠優於擦防曬乳。」為了讓寶貝放心享受陽光，UNIQLO祭出多款抗曬商品，輕鬆解決多汗寶貝的防曬困擾。

除了高機能商品外，UNIQLO更提供許多經典百搭的衣櫥必備單品，像是舒適好動的各色短褲、開啟活潑創造力的LEGO（樂高）以及首度登場，討喜可人的Rilakkuma（拉拉熊）等人氣聯名商品，為寶貝衣櫥換季補貨就趁現在！

看準美拍風潮，UNIQLO也為時尚爸媽們準備了同款的聯名系列，UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列首次加入童裝設計，將鮮豔多彩的格紋運用拼貼技法表現，呈現自然休閒的英倫田園風格；芬蘭經典品牌Finlayson聯名系列則運用北歐經典的自然圖騰印花設計出多彩的繽紛母女裝；愛美的小女孩們絕對不可錯過Anna Sui充滿波希米亞風格的各色印花單品！

4/2（四）～4/9（四）「KIDS DAY安心樂享童趣節」好康不斷，獨家健康來店禮加碼再抽萬元夢幻家電等百項好禮。