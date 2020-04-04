女記者突被陳時中cue上台唸「客語防疫」　甜美嗓音意外紅了

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，今（4）日國內再增7例確診，6例為境外、1例本土「感染源不明」。指揮官陳時中在記者會結束時，注意到有客家電視台記者在場，也突然cue記者上台幫忙用客語唸防疫宣導，該名女記者也大方上場以流利客家話呼籲民眾防疫，不少網友看了紛紛大讚笑說，「阿中的臨時抽考!!」、「記者馬上反應又不怯場，超厲害」。

▲客家電視台女記者突被陳時中cue上台唸客語防疫宣導，意外成今日記者會亮點。（圖／ETtoday攝影中心攝）

請繼續往下閱讀...

陳時中今天在記者會結束時突然表示，「其實我也想在場有位客家電台的記者，可以幫我們用客語來跟客家朋友呼籲一下，不要到人多的地方，客語電台應該沒問題吧？」他說，看記者會有很多人，我們有手語翻譯，但剛好沒有客家的部分，希望女記者現在上台幫忙唸一段防疫宣導。

▲客家電視台記者上台唸客語防疫宣導，流利又甜美的嗓音引來網友關注。（圖／ETtoday攝影中心攝）

該名被cue上台的女記者驚訝回問，不好意思是現在呼籲嗎？之後也大方走上台前，以流利的客語唸出防疫宣導文，獲得大家熱烈掌聲。這段記者會小插曲引來網友關注，狂讚女記者聲音好甜、講得流利又好聽，臨時被cue上台也不怯場，更有網友直接發問「能神得到是誰嗎？」、「求神人」，網路上引起熱議。

不過，也有網友注意到，在女記者用客語唸出防疫宣導的時候，一旁的手語翻譯員也同步進行翻譯，同樣也被狂讚「手語老師好厲害，真的聽得懂」、「手語老師同步手譯超厲害」。

該段客語防疫宣導內容為，清明連假至人潮擁擠觀光景點，室內至少保持1.5公尺及室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922，中央流行疫情指揮中心提醒大家。

▲新冠肺炎今再增7確診，分別為6例境外移入及1例本土。。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎今再增7確診，分別為6例境外移入及1例本土。本土個案為40多歲男性（案352），近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。