南警與成大醫院合作遠端偵訊　降低警察人員感染風險

▲台南市警五分局與轄內成大醫院，利用偵訊軟體ZOOM進行遠距離視訊偵訊，過程順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方在全民防疫期間，為降低警察人員前往醫院之風險，由台南市警五分局與轄內成大醫院透過聯繫窗口，於4日由雙方資訊單位，利用偵訊軟體ZOOM進行遠距離視訊偵訊，過程順暢，並由偵查隊指導各所及交通處理事故處理小組員警操作。

台南市警局在全民防疫期間，為降低警察人員前往醫院之風險，避免進入醫療院所製作筆錄，要求速與所轄各醫院建立聯繫窗口，並期前備妥應詢視訊設備。

台南市警五分局與轄內成大醫院透過聯繫窗口，於4日由雙方資訊單位，利用偵訊軟體ZOOM遠距離視訊偵訊，過程順暢，並由偵查隊指導各所及交通處理事故處理小組員警操作。

警方說，往例派出所或車禍處理小組移送到分局偵查隊，過程可能接觸多人，對有居家檢疫、居家隔離或是有第三級疫情警示地區的旅遊史的嫌犯，員警雖會穿上防護衣，戴口罩手套、護目鏡，但仍有感染的風險，若能採用遠距離視訊偵訊，將大幅降低接觸及感染的風險，藉由遠距訊問的防疫設備，避免在疫情期間造成防疫破口。台今，市警五分局與成大醫院合作遠端偵訊，將可降低警察人員感染風險。

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