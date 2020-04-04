帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

▲周女把對方傳來的「竹聯幫豹堂戰哥」訊息，拿給警方看。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就讀某大學周姓女學生，日前在網路交友，認識一名「帥哥」，相談甚歡，她想進一步交往，對方卻說近期工作業績差，希望周女購買遊戲點數，幫他忙；周女稍有遲疑，對方竟翻臉，聲稱是「竹聯豹堂戰哥」，若不買點數贊助，就要「殺光你全家」，周女被嚇壞了，乖乖到超商欲購買2萬元點數，幸好店員機警，及時報警阻詐。

當時，周女一下子要購買兩萬元遊戲點數，且眼角帶淚，超商店員一面聽她敘述「真心換絕情」的過程，暗中偷偷報警，台中市三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒火速趕往場，周女一見員警，羞愧轉身欲走，但又害怕遭「竹聯豹堂戰哥」報復。

員警問他：「你們（周女與網友）怎麼認識的？」她說，前一陣子透過交友軟體認識1名網友，看照片是個帥哥，令她頗為心動，想約見面，進一步交往，沒想到還沒見到本尊，對方就獅子大開口，以最近工作業績不佳為由，請她金援，到超商買2萬多元的遊戲點數，再把點數的密碼、序號告訴他。

周女稍有遲疑，沒想到對方竟翻臉，傳來訊息，自稱是「竹聯幫豹堂戰哥」，威脅周女若不乖乖買遊戲點數，就要「砍妳」、「殺你全家」，還傳送數張「被修理」的血淋淋照片，她嚇得趕緊跑到超商購買點數。

此時，周女驚魂未定，一直問員警：「我會不會有事？」、「他會找到我嗎？」員警解釋說，這是典型的「假網路交友詐騙類型」，詐欺集團先偽裝帥哥美女，欲與對方交往，並取得信任，讓對方自願「為愛犧牲」，若被害人不願付錢，就立刻翻臉威脅，能騙多少是多少，完全亂槍打鳥。

員警勸慰她：「妳又沒有給對方住址等資訊，怎麼可能查的到你呢？」如此周女才稍微安心，但她又想自己「真心換絕情」，泫然欲泣，但臨走前，頻頻感謝超商店員與警方及時阻詐，否則她2萬多元的生活費就沒了。



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