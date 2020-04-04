　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

周女把對方傳來的「竹聯幫豹堂戰哥」訊息，拿給警方看。（讀者提供）

▲周女把對方傳來的「竹聯幫豹堂戰哥」訊息，拿給警方看。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就讀某大學周姓女學生，日前在網路交友，認識一名「帥哥」，相談甚歡，她想進一步交往，對方卻說近期工作業績差，希望周女購買遊戲點數，幫他忙；周女稍有遲疑，對方竟翻臉，聲稱是「竹聯豹堂戰哥」，若不買點數贊助，就要「殺光你全家」，周女被嚇壞了，乖乖到超商欲購買2萬元點數，幸好店員機警，及時報警阻詐。

當時，周女一下子要購買兩萬元遊戲點數，且眼角帶淚，超商店員一面聽她敘述「真心換絕情」的過程，暗中偷偷報警，台中市三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒火速趕往場，周女一見員警，羞愧轉身欲走，但又害怕遭「竹聯豹堂戰哥」報復。

員警問他：「你們（周女與網友）怎麼認識的？」她說，前一陣子透過交友軟體認識1名網友，看照片是個帥哥，令她頗為心動，想約見面，進一步交往，沒想到還沒見到本尊，對方就獅子大開口，以最近工作業績不佳為由，請她金援，到超商買2萬多元的遊戲點數，再把點數的密碼、序號告訴他。

周女稍有遲疑，沒想到對方竟翻臉，傳來訊息，自稱是「竹聯幫豹堂戰哥」，威脅周女若不乖乖買遊戲點數，就要「砍妳」、「殺你全家」，還傳送數張「被修理」的血淋淋照片，她嚇得趕緊跑到超商購買點數。

周女心有餘悸，擔心對方報復。（讀者提供）

此時，周女驚魂未定，一直問員警：「我會不會有事？」、「他會找到我嗎？」員警解釋說，這是典型的「假網路交友詐騙類型」，詐欺集團先偽裝帥哥美女，欲與對方交往，並取得信任，讓對方自願「為愛犧牲」，若被害人不願付錢，就立刻翻臉威脅，能騙多少是多少，完全亂槍打鳥。

員警勸慰她：「妳又沒有給對方住址等資訊，怎麼可能查的到你呢？」如此周女才稍微安心，但她又想自己「真心換絕情」，泫然欲泣，但臨走前，頻頻感謝超商店員與警方及時阻詐，否則她2萬多元的生活費就沒了。


更多鏡週刊報導
【全民防疫】小心訂購口罩有詐　刑事局公布「防詐3『不』驟」
【小開淪騙徒1】政二代房仲謊稱有買家　屋主千萬房產衰遭錢莊抵押
詐欺手法不斷翻新　騙你當「防疫小尖兵」可月領百片口罩

ET快訊
婦居家檢疫「發燒喉嚨痛」！一家四口硬跑到台北就醫　下場慘了
紐約單日562死創新高！確診破10萬　州長宣布徵用吸呼防護裝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

車高速打滑撞電桿　車右側內陷1死2重傷

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

快訊／桃園「居家檢疫男女」雙屍案　疑燒炭自殺陳屍租屋2天

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天

富二代雨夜駕車訪友　回家路撞分隔島「翻覆起火」…困車內燒成焦屍

高雄「落跑夫妻」沒繳30萬想闖出境！機場被攔只剩6韓元…下場慘了

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

車高速打滑撞電桿　車右側內陷1死2重傷

帥哥自稱「竹聯豹堂戰哥」逼買點數　女大生的眼淚喚醒店員

第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女身亡　警：前一天還有電視聲

板橋某國小五年級生5樓墜落　「原因不明」加護病房4天未清醒

快訊／桃園「居家檢疫男女」雙屍案　疑燒炭自殺陳屍租屋2天

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

板橋驚傳小五男生墜樓！5F走廊掉落1F　全身重傷昏迷3天

富二代雨夜駕車訪友　回家路撞分隔島「翻覆起火」…困車內燒成焦屍

高雄「落跑夫妻」沒繳30萬想闖出境！機場被攔只剩6韓元…下場慘了

特戰手法勒殺婦「裸塞塑膠桶」　高大成曝最大嫌疑人：情殺機率高

清明節國道「8大地雷」估午後塞爆　國5北上最慘...連塞11hrs到深夜

《光陰的故事》12年了！　黃騰浩「幾摳」走紅升格製作人現況曝光

閻奕格留了19年長髮一刀剪掉　親友問：妳失戀了嗎？

美國務院大讚「台灣是防疫領袖」　接連挺台參與WHA

中部以北濕涼有雨　下周一雨勢更大

美國鎖國前兆？　國務院連發撤僑資訊：全體公民應立即返國

美軍航母艦長「投書媒體」求救被拔官　前中權艦長張競：美軍存在專業危機

美國新冠肺炎確診破27萬例　川普建議出門戴口罩

車高速打滑撞電桿　車右側內陷1死2重傷

銀行搶匪遭逮！驚險圍捕畫面流出 武裝警持MP5壓制「硬拖出駕駛座」

社會熱門新聞

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

居家檢疫情侶亡　昨還有電視聲

特斯拉側翻起火！消防員曝搶救過程

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

板橋小五生墜樓！重傷昏迷3天

基隆1家4口外出就醫　違反居檢擬重罰

特斯拉起火駕駛成焦屍！里長曝死者身分

富二代雨夜駕車訪友　撞車燒成焦屍

桃園間測速2天962件違規　遵行速限免收罰單

婦人離家3天成冰冷遺體　遺書留...輕生念頭

國小五年級生墜樓　加護病房4天仍未清醒

屁孩「水槍射臉」羞辱街友！網氣炸肉搜

屍體先搶先贏　業者鬥毆遭禁用殯儀館

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

即／平價iPhone名稱是它、明預購

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

落跑夫妻機場被攔只剩6元…下場慘了

居家檢疫四度外出遭罰100萬　桃園男提訴願

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面