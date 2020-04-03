晶華「捷絲旅台北林森館」成防疫旅館！每晚4200元起含3餐

▲捷絲旅林森館今（3日）加入防疫旅館之列。（圖／北市觀傳局提供，以下皆同）



記者彭懷玉／台北報導

疫情襲擊下，旅宿業者不好過，不少知名業者因應疫情，相繼投入防疫旅館的行列，繼S Hotel之後，晶華集團旗下的「捷絲旅台北林森館」也成北市防疫旅館，於今（3日）正式上線，均含稅、含三餐，每晚為4200、4500元兩種價格。

北市府觀傳局表示，今（3日）再增添一家防疫旅館，是晶華集團旗下的「捷絲旅台北林森館」，館內共有59間客房，全數房間作為防疫旅館使用，不接散客，成為北市防疫旅館第8家，總房間數已約670間。

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▲捷絲旅林森館防疫客房每晚房價為新台幣4200及4500元（價格均含稅、含三餐）。

「捷絲旅台北林森館」每晚房價含稅、含三餐為新台幣4200及4500元兩種，另外，每日可加價700元，升級午晚餐為台北晶華極致美饌餐點。

觀傳局表示，旅館已安排全體員工接受防疫及消毒課程培訓，另針對居家檢疫者規劃完整入住流程，包含入住時量測體溫、入住前拍攝好相關身分證件照片以事先完成入住手續；透過通訊軟體傳送防疫住宿注意事項影片，客房內也會根據住客國籍，貼心提供各語言版本的疾病防疫公告；餐食並以一次性餐具提供。

捷絲旅除提供台北林森館作為「防疫旅館」使用外，西門館也配合政府政策推出「安心LongStay」專案，提供居家檢疫者家屬入住，服務不同需求旅客。

▲捷絲旅林森館防疫客房還有提供書籍供閱讀。



自1日開始，成為防疫旅館的業者均可獲得一天1000元補助，居家檢疫者也可獲得政府一天1000元補助，台北市針對居家檢疫的國人過來住防疫旅館，也補助一天500元，「等於北市防疫旅館，中央加地方一天補助達2500元」。另外，北市也有70多間旅館投入「居家檢疫住家裡，家人住旅館」的優惠。

旅館經觀傳局、衛生局等相關單位輔導，從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都能依照旅館防疫手冊、SOP進行，後續將持續與民間旅館業者通力合作，在疫情關鍵時，提供居無定所或因故無法返家之檢疫旅客一個安心居住的空間。