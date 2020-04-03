社區女保全+附近住戶「接觸者匡列142人」　6人採檢中

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到348例，今（3）日新增的2例本土個案中，案347為北部社區女保全（案336）接觸者，24日發病，有發燒、畏寒等症狀，二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診。指揮中心發言人表示，已匡列2人接觸者142人，6人採檢中。

案336所服務的是「比較高級的社區」，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

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案347是在清查案336接觸者時，在錄影帶裡發現兩人有接觸，在24日出現發燒等症狀，兩度就診未緩解，31日再度就醫採檢，今日確診，目前仍在持續進行相關疫調，包括社區裡有相關接觸者、社區消毒、出國史、有呼吸道病史還有接觸史都在做相關釐清。

莊人祥表示，案347年約40多歲，為確診女保全服務社區的附近住戶，在女保全可傳染期曾因團購，有過20分鐘的交談，過程中也沒有戴口罩。目前已分別針對女保全的5名同住家人，以及附近住戶1名友人進行採檢，尚未得到檢驗結果。