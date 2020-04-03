美海軍戰爭學院去年進行「都市爆發」兵推　結果與現疫情神吻合

▲美國目前針對疫情的應對被全球關注。（圖／取自美國海軍官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國海軍戰爭學院（NWC）上月底公布，去年9月時進行「城市爆發2019」（Urban Outbreak 2019）的兵推結果，發現許多面向和新冠疫情狀況相符，並有公權力必須盡快介入、死亡數字比確診數更能精確推算擴散程度等結論。

根據美國軍事網Military.com報導，該次兵推與美國國家災難醫藥暨公衛中心（NCDMPH）合作，以傳染病在人口密集的大城市迅速傳播，導致民眾呼吸衰竭致死作為推演，有50名政府、軍方、民間部門與學界的專家參與其中。

▲紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗新冠肺炎疫情。（圖／路透）

NWC公布的報告指出，為了找到政府及民間面臨如伊波拉疫情的威脅時，處理事務的先後順序、人員平時訓練的重點、應變方式等，分為3主軸進行論證，包括病毒大規模擴散、各級應變手段失能及善後處理。

他們共花費2天的時間總結出應對方法，例如透過強制大規模隔離可能會造成反效果，或引發另外的疾病大流行。另外，在評估疫情規模時，用死亡率進行推算會比病例總數更加準確，而這2項結果都在現今的新冠肺炎疫情得到證明。

報告也指出，為了避免專業人員受染，在疫情爆發初期，政府、軍事單位或是醫療人員都有避免過度介入的傾向，而非政府組織較能全力協助。設計兵推的NWC人道主義緊急計劃研究副主任戴維斯（Benjamin Davies）表示，這和伊波拉病情有關，當時軍方為了避免與大量患者接觸導致部隊遭受傳染，認為不適合直接援助感染人群。