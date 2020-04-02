原定4/6推行「探病預約制」！　台大、北榮跟進指揮中心禁止探病

▲台大醫院取消探病預約制，跟進指揮中心政策禁止探病。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未歇，不少醫院都實施「探病預約制」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日在記者會上宣布探病禁令，疫情間禁止民眾到醫院或照護中心探病。原訂6日起實施探病預約制的台大醫院與台北榮總，稍早都在官網發布公文，表示配合指揮中心指示禁止探病，敬請民眾配合體諒。

陳時中今（2）日在記者會表示，原則上還是希望大家禁止探病，以免有社區感染源進到醫院，引發院內感染。而他也另外提到，如果是家屬必要到場，一樣仍可以經過醫院協助安排，不會這麼硬性規定不准到醫院。

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台北榮總下午4時在官網發布公文，寫到配合中央流行疫情指揮中心命令，本院自即日起停止探病（含加護病房及一般病房），敬請民眾體諒與配合。

▲台北榮總也取消探病預約制。（資料照／記者嚴云岑攝）

台大醫院也在官網上表示，依嚴重特殊傳染性肺炎中心流行疫情指揮中心109年3月29日肺中指字第1093800292號函辦理。為強化醫療照護感染管制，疫情期間實施門禁管理，即日（4月3日）起禁止探視，建議民眾以視訊方式探望病人以表關心。陪病則以1人為限。

台大醫院和北榮皆原定在4月6日（星期一）起全面實施探病預約制，所有探病訪客均須在「預約探病APP」或網頁上填寫個人資料、健康聲明暨旅遊史才算完成預約程序，並且要經院方查驗身份才可進入。台大醫院也表示，要進入院區時，憑手機顯示預約資料，若為綠燈者只要查驗身分證件確認為本人則可快速通關。

台大醫院發言人王亭貴受訪時表示，該套APP約費時一週研發，但因為疫情瞬息萬變，只能配合指揮中心政策，明日起全面禁止探病。