美國旅遊團群聚再加1！30多歲女返台後確診...同團還有3人染疫

▲今日新增例確診。（圖／記者李毓康攝）



記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（2）日公佈最新疫情，單日新增10例確診，包括2例本土及8例境外移入。其中案334在1月4日前往加拿大就學，與案182、303、304同至美國自助旅遊團有十人，返國後於3月30日發病，截至目前該旅行團共有4個人確診。

指揮中心表示，案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

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指揮中心指出，今日新增之8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至31日，發病日介於3月15日至28日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／疾管署提供）

案331於2月27日至3月22日參加南美旅遊團，該團有1人於3月27日確診(案259)。案331於3月28日發病，30日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計2人確診。

案333於1月14日至3月14日與丈夫(案155)同赴丹麥探親，15日出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，20日曾就醫採檢，結果為陰性；後來症狀持續，並於29日發燒，30日經衛生單位安排就醫採檢，今日確診。

案334於1月4日前往加拿大就學，3月7日至19日與案182、303及304同至美國自助旅遊(該團共10人)，返國後於30日發病，經衛生單位安排採檢後確診；截至目前該旅遊團群聚共5人確診。

▲今日新增10例確診 。（圖／中央流行疫情中心提供）



案338於3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊(與案61、72、104、108同團)，返國後居家隔離，25日發病，30日就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。