長興化工老董遭洗劫案起訴　首謀張朝亮20年前也犯下新光集團吳如月強盜案

▲長興化工老董住宅遭搶劫案，4名嫌犯全遭加重起訴。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者洪正達／高雄報導

長興化工前高姓董座豪宅2019年8月底遭人入室搶劫，橋頭地檢署1日做出偵結，將涉案的張朝亮、周俊誼及另2名王姓、常姓共犯分別依加重強盜、幫助加重強盜及收受贓物等罪名起訴，其中張朝亮也是20年前新光集團創辦人長女吳如月豪宅強盜案罪犯，遭判18年9個月，於2017年獲得假釋。

起訴書指出，去年8月底張朝亮因缺錢買毒，鎖定長興前董座位於鳥松的豪宅下手，於犯案前找來常姓與王姓2名男子代為找「幫手」，最後聯繫上缺錢花用的周俊誼結夥犯案，2人還在作案前一星期相約北捷西門站一間咖啡廳見面商討作案細節，離去前張朝亮交代周在犯案當天要準備變裝衣物、口罩及護目鏡（防辣椒水）等物品，張除了準備變裝物品外，還準備了槍械、頭套、束帶、辣椒水、辣椒噴霧等，準備相當充分。

一直到2人相約犯案的8月29日前一天，張朝亮打電話告知周俊誼隔天12點在圓山飯店附近一間養老院前集合，甚至叮囑對方一定要戴口罩，以免周的蓄鬍特徵被人認出，心思相當縝密，兩人通完電話後，周跟聯絡人王姓男子要了2000元南下高雄車資。

直到隔日下午2點多，張朝亮與周俊誼分持改造手槍及空氣槍闖入豪宅內，率先控制李姓、朱姓園丁，及許姓看護、林姓按摩師等4人，再以束帶綁住手腳後，闖入豪宅室內搜刮黃金壽桃、黃金碗、黃金金牌、現金、外幣、藝品、花瓶、珍珠項鍊等貴重物品後，再騎著2名園丁的機車分松藝路、神農路2路逃逸。

事後張、周2人為答謝王男、常男2人居中聯絡，以8000元酬謝常男找人，周再以4萬元贓款感謝王男轉介案件，不過4人逃亡不久後，2星期內就被專案小組陸續逮捕。