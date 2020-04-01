　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長興化工老董遭洗劫案起訴　首謀張朝亮20年前也犯下新光集團吳如月強盜案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方說明案情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲長興化工老董住宅遭搶劫案，4名嫌犯全遭加重起訴。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者洪正達／高雄報導

長興化工前高姓董座豪宅2019年8月底遭人入室搶劫，橋頭地檢署1日做出偵結，將涉案的張朝亮、周俊誼及另2名王姓、常姓共犯分別依加重強盜、幫助加重強盜及收受贓物等罪名起訴，其中張朝亮也是20年前新光集團創辦人長女吳如月豪宅強盜案罪犯，遭判18年9個月，於2017年獲得假釋。

起訴書指出，去年8月底張朝亮因缺錢買毒，鎖定長興前董座位於鳥松的豪宅下手，於犯案前找來常姓與王姓2名男子代為找「幫手」，最後聯繫上缺錢花用的周俊誼結夥犯案，2人還在作案前一星期相約北捷西門站一間咖啡廳見面商討作案細節，離去前張朝亮交代周在犯案當天要準備變裝衣物、口罩及護目鏡（防辣椒水）等物品，張除了準備變裝物品外，還準備了槍械、頭套、束帶、辣椒水、辣椒噴霧等，準備相當充分。

一直到2人相約犯案的8月29日前一天，張朝亮打電話告知周俊誼隔天12點在圓山飯店附近一間養老院前集合，甚至叮囑對方一定要戴口罩，以免周的蓄鬍特徵被人認出，心思相當縝密，兩人通完電話後，周跟聯絡人王姓男子要了2000元南下高雄車資。

直到隔日下午2點多，張朝亮與周俊誼分持改造手槍及空氣槍闖入豪宅內，率先控制李姓、朱姓園丁，及許姓看護、林姓按摩師等4人，再以束帶綁住手腳後，闖入豪宅室內搜刮黃金壽桃、黃金碗、黃金金牌、現金、外幣、藝品、花瓶、珍珠項鍊等貴重物品後，再騎著2名園丁的機車分松藝路、神農路2路逃逸。

事後張、周2人為答謝王男、常男2人居中聯絡，以8000元酬謝常男找人，周再以4萬元贓款感謝王男轉介案件，不過4人逃亡不久後，2星期內就被專案小組陸續逮捕。

ET快訊
長輩苦嘆不會網購「口罩快不夠用」　他怒掀內幕：一天出門不到3
即／台師大1生染疫　校方：4/6-4/17全校改採遠距教學
即／半鎖國！日本宣布入境者強制隔離14天　限制73國入境
花12元買衛生紙就中千萬！統一發票1-2月中獎完整清單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

步槍掃射劫板信銀78萬！車上藏手槍「被抓就飲彈 」...警壓制悍匪送辦　　

她走入海中遭叫住！轉頭改咬舌又被擋　台東女氣炸拿石頭砸人

收賄1717萬！替建商關說「施壓取建照」　新北議員陳科名遭判10年8月

東勢大貨車自撞「車頭包住電桿」　輸電線斷落500住戶停電

長興化工老董遭洗劫案起訴　首謀張朝亮20年前也犯下新光集團吳如月強盜案

母子3人繼承亡夫167萬遺產　前妻兒返台才知父親過世立馬提告

獨／伯朗大道租車業踢爆同行「惡劣潛規則」　看金城武樹「強制」10m來1次

台中警全面配備最強武器！戰術噴槍內建「東泉辣椒」　網笑：還能讓炒麵復活

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

ZICO名牌「五分鐘被金鍾國撕三次」　超悽慘下場..李光洙爆氣：乾脆躲起來！

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

步槍掃射劫板信銀78萬！車上藏手槍「被抓就飲彈 」...警壓制悍匪送辦　　

她走入海中遭叫住！轉頭改咬舌又被擋　台東女氣炸拿石頭砸人

收賄1717萬！替建商關說「施壓取建照」　新北議員陳科名遭判10年8月

東勢大貨車自撞「車頭包住電桿」　輸電線斷落500住戶停電

長興化工老董遭洗劫案起訴　首謀張朝亮20年前也犯下新光集團吳如月強盜案

母子3人繼承亡夫167萬遺產　前妻兒返台才知父親過世立馬提告

獨／伯朗大道租車業踢爆同行「惡劣潛規則」　看金城武樹「強制」10m來1次

台中警全面配備最強武器！戰術噴槍內建「東泉辣椒」　網笑：還能讓炒麵復活

恐連6季無緣季後賽　公牛拉文：輸球令人沮喪

居檢落跑罰15萬不繳錢！執行署強押「這張紙」　他趕緊繳清15萬

特企／從繁殖場救出「腳掌外翻」英鬥！爸心疼：謝謝你成為我們兒子

中鏢！歌舞伎町十餘人新冠確診　多為風俗店人員及顧客

中職二軍／統一14比4勝中信　賞中信本季首敗

麥當勞完勝早餐店？內行人曝2大關鍵...網笑：等賣蘿蔔糕再叫我

買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

中職二軍／富邦連兩戰打擊爆發　21比10大勝味全

秋行軍蟲首入侵台東小米產區！　農委會急公告9種防治藥劑

武漢封城、中央響應！《科學》：中國染疫患者少了96%

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫見3人遺體崩潰痛哭

漁光島激情片再爆第3彈！警喊話：別再傳了

影／恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

台中6車猛撞起火燃燒　1命危6傷

更多熱門

相關新聞

豪宅搶案檢警掌握多名疑匪

豪宅搶案檢警掌握多名疑匪

高雄長興材料公司老董位於鳥松區的豪宅，日前遭2名蒙面歹徒闖入搶劫，由於歹徒對屋內環境甚為熟悉，警方不排除歹徒是熟人，或是有「內神通外鬼」。現在警方專案小組已經報請橋頭地檢署偵辦，橋檢證實，確實已掌握數名涉案嫌犯身份，希望能在這星期內破案。

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　

2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　

「乾膜阻劑供應商」老董住宅搶案　作案車輛找到了

「乾膜阻劑供應商」老董住宅搶案　作案車輛找到了

男精神出軌狂追新歡 女業務神回脫罪

男精神出軌狂追新歡 女業務神回脫罪

勇媽奔百米引強盜　累癱被刺20刀

勇媽奔百米引強盜　累癱被刺20刀

關鍵字：

長興化工老董入室搶劫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

南投3屍4命關鍵曝！夫妻疑為第3胎生不生爭執

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

金在中說謊確診惹惱全球！「離譜道歉全文」曝光

快訊／JYJ金在中確診新冠肺炎！

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面