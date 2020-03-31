猜拳決定硬上順序！2國中渣男「灌醉毀容」女學生　事後開心出遊狂否認

▲受害女學生媽媽的請願文。（圖／翻攝自青瓦台）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓一名國中2年級的女學生在去年12月時，遭到同年級的2名男學生強行灌最後，拖到沒有監視器的高樓裡性侵；讓人髮指的是，2名男學生用「猜拳」的方式決定誰先下手，對受害者做出毆打、往臉吐口水等噁心的行為，隨後再將沒有意識的人在地上拖著走，導致女學生送醫之後分別得接受整形外科3周、婦產科2周的治療，最後更因為受不了持續受到騷擾，舉家搬離。

「N號房事件」在南韓國內鬧得沸沸揚揚之際，青瓦台請願頁面上又出現一件令人關注的性侵事件。綜合韓媒報導，這個請願是由該事件受害者的媽媽上傳的，標題斗大的寫著「『今天要把你殺掉』告發在灌酒之後，聯手強姦我女兒的未成年者們」。

據悉，這起事件發生在2019年12月23日，受害女學生年紀為國中2年級，當時她被2名同年級的男學生以「如果不出來赴約，你的學妹就會被打，到時候會發生甚麼事不知道，出事的話就打112報警」的理由，威脅一定要出現，並在碰面之後被強灌酒失去了意識。

男學生看受害者喝醉了之後，將人帶到一棟沒有監視器、高達28層的公寓裡，先是集中對受害者的臉部攻擊，隨後又做出對臉吐口水等暴力行為；而在要性侵之前，兩人還極度惡劣的用猜拳的方式，決定誰可以先下手，完事之後更加受害者在地板上拖著走，行徑相當可惡。

但2名男學生的惡行不僅如此，殘害完女學生後，還打電話給其哥哥進行人身威脅跟嘲笑。報導中指出，女學生受到這樣的對待後被判定，要分別在整形外科跟婦產科中進行3周和2周的治療，全家人也因為受不了不斷被騷擾，最終將房子賣掉搬到其他地方生活。

諷刺的是，這起事件中的受害者過著十分不安寧的生活，甚至是到了舉家搬遷的地步，而2名加害男學生在雇用律師進行辯護之後，竟然開心的出去旅行，過著相當平穩的日常生活，絲毫都沒有一點愧疚之意。

女學生的媽媽在發文中表示，惡毒的性犯罪者們殘忍的給了2次的傷害，國家應該要對社會上的弱勢盡到保護的義務，將加害者們拘捕起來調查，並阻攔受害者再度受到傷害。據悉，當事學生的學校在今年1月3日時，已經召開學校暴力自治委員會，對2名男學生做出強制轉學的處分；而仁川警方也針對2名男學生進行不拘留調查當中，但他們否認所有的指控。