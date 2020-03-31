台師大學生確診感染源不明　校長487字公開信「喊團結」全文曝光...留言罵翻

▲臺灣師範大學。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情今（31）日新增16人確診，其中案322（20多歲男性）為本土感染而備受矚目，目前感染源與活動史仍不明朗。同時，台師大校長發布一封487字公開信，坦言校內學生確診，同時喊話全體師生團結抗疫，不過在留言區一片「公開透明」的質疑聲中，短短15分鐘就下架，隨後又重新刊出。

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國立臺灣師範大學臉書粉絲專頁31日下午貼出一封「校長給全校教職員工生的信」，全文共487字，署名為校長吳正己，承認該校有學生確診，呼籲師生勤洗手、戴口罩、保持社交距離，喊話全體團結一心完成抗疫。

文章貼出後師大學生多不買單，該篇貼文短短15分鐘就刪除，隨後修正部分用字再次重刊，但網友仍質疑校方動作太慢、不夠透明，「至少先告訴我們出沒過的課堂，讓學生知道吧」、「不能大家都線上上課嗎，學校人那麼多是要怎麼保持距離」、「校長您知道防疫有很大的漏洞嗎」、「防疫慢半拍，刪文速度倒是一流欸」、「學校一堆校外人士，管制鬆散。」

以下為校長公開信全文：

親愛的各位師長、同仁及同學們：

這一波新型冠狀病毒COVID-19所引起的疫情來勢洶洶，面對全球各地不斷升溫的疫情，以及國內每日增加的確診人數，本校防疫小組從不敢大意，仔細佈署相關防疫措施，啟動各項防疫機制，希望能為大家守護住這個安全、健康的師大校園。

但疫情變化實在快速，在此要向各位報告，學校現有一位同學為新冠病毒之確診病例。在中央疫情指揮中心CDC釐清此個案相關情形前，為達最大保護師生原則，確診同學參與之相關課程，學校已啟動遠距教學，並配合CDC疫調進行後續處理。學校也已針對其所接觸過的場域進行全面消毒，並安排於清明連假期間進行全校大消毒。

面對疫情，在此也懇切呼籲各位師長、同學，應落實勤洗手、戴口罩、與他人保持適當社交距離、避免出入人群聚集場所及暫緩與最近返國之親友接觸。若有防疫相關問題可通報或諮詢本校健康中心(分機3111)，本校學生輔導中心也可提供必要的心理協助。

防疫如同作戰，在此嚴峻時刻，我們更應該團結一心，共同維護全校師生的安全健康。期盼大家多留意自身健康，維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相信在全體師生共同努力之下，我們一定能完成這項艱鉅的工作。

校長 吳正己 109.03.31