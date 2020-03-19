白宮發文再稱「中國冠狀病毒」　怒批有心人：快給美國人正確資訊！

▲川普本人連續三天稱病毒為「中國病毒」，表示這是為了精確用詞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

病毒在中國武漢爆發之初，全球幾乎都以「武漢肺炎」、「中國病毒」稱之，直到中國抗議、WHO正名，才漸以新冠肺炎、COVID-19稱呼；然而白宮18日下午發文指出，西班牙流感、伊波拉病毒等，全都以發生地命名，何以這次病毒名稱要一改再改？白宮警告任何想分裂美國人民的企圖，並要求取得病毒的詳實資訊。

「西班牙流感、西尼羅病毒、茲卡病毒、伊波拉。全部都是以地區命名」，白宮在臉書發文，批評主流媒體跟風假清高，但所有人在中國抗議之前都以「武漢肺炎」稱呼，甚至CNN的新聞中都曾出現「中國病毒」（Chinese Coronavirus）等字眼。

疫情自中國暴發進入高峰，再逐漸趨緩並向外蔓延，西方國家約有近2個月的時間能夠為第一波疫情做準備，但為何現在全部顯得手足無措？白宮並未指名，但痛批隱匿疫情的國家和組織，認為情況之所以如此失控，就是「有心人的冷眼旁觀」，「那些想要分裂我們的人，不要再妄想美國會倒下，快點給美國人民正確的資訊，他們需要度過這次危機。」

▲白宮18日下午發文。（圖／翻攝自臉書「The White House」）

白宮帶頭硬起來的行為得到不少人支持，川粉紛紛留言，「我們的總統已經在盡力了」、「完全同意，媒體需要為人們出現集體恐慌而負起責任」、「這是從中國來的，所以……。」然而批評的聲音大量湧現，「你才夠了，我們的總統才是分裂我們的人」、「現在不是說這個的時候吧，你為什麼不花點力氣多做些病毒檢測」、「罷川，罷川啦。」