日5900噸護衛艦與中國漁船相撞！左舷側被撞出「1公尺大洞」

▲「島風號」為日本海上自衛隊「旗風級護衛艦」的二號艦。（圖／日本海上自衛隊，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本海上自衛隊護衛艦「島風號」（DDG-172）30日晚間在屋久島以西約650公里處的東海公海上與中國籍漁船相撞，漁船上的13名船員無人傷亡，但護衛艦的左舷被撞出一個約1公尺寬的洞。日本海上保安廳及防衛省目前正在調查詳細事發原因。

日本放送協會（NHK）報導，島風號29日上午從長崎的佐世保基地出航，正在執行警戒監視任務，於31日晚間8點半左右，在鹿兒島縣屋久島以西約650公里的東海公海上與中國籍漁船相撞，漁船上有13名船員，無人傷亡或失蹤。

日本防衛省指出，撞船導致島風號左舷一側的水上約5公尺處出現一個寬1公尺、長20公分的洞（也有媒體稱「損傷」）。

日本防衛省還說，兩艘船舶目前都停泊在現場海域，可靠自身動力航行，將配合海上保安廳調查，沒有消息指出漁船有挑釁行為。

日本自衛隊船艦撞上漁船的事件2014年也曾發生過，自衛隊的運輸艦「大隅號」在廣島縣大竹市瀨戶內海海域與一艘釣漁船相撞，導致漁船翻覆沈沒，漁船上有2名船員死亡，1人重傷。

「島風號」是日本海上自衛隊第三代飛彈護衛艦（驅逐艦）「旗風級護衛艦」的二號艦（一號艦「旗風號」已轉為訓練艦），也是日本第一艘搭載燃氣渦輪引擎軍艦，於1988年服役，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量達5900噸，指揮系統及戰情中心都經過強化，在緊急情況下，能接替直升機護衛艦擔任旗艦。