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空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

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尤瑞敏12年前才跟兒子、空軍士官蔡學良討論完母親節家宴的事情，就被軍方通知兒子「突然想死」含槍自盡。（圖／宋岱融攝）

▲尤瑞敏12年前才跟兒子、空軍士官蔡學良討論完母親節家宴的事情，就被軍方通知兒子「突然想死」含槍自盡。（圖／宋岱融攝）

圖、文／CTWANT

空軍士官蔡學良2008年5月在台東縣太平靶場中彈而亡，軍方一口咬定蔡學良含著65k2步槍自戕，蔡母尤瑞敏不願相信，奔走12年希望找出真相，終於在今年1月，台大法醫研究所教授李俊億透過實彈測試完成鑑定報告，確認奪走蔡學良生命的兇器並非步槍，犯嫌恐另有其人，台東地檢署已依殺人案重啟偵查。

尤瑞敏說，蔡學良自幼貼心沉穩，與姊妹相處融洽，課餘時總會到家中經營的寢具店幫忙，週遭婆婆媽媽都萬般疼愛這個懂事的孩子，而他受長輩影響，國中畢業後選擇陸軍專校高中部，2005年8月進入空軍防空砲兵第954旅服役，家人原期待他保家護土、為國盡忠，沒想到最終竟成為冰冷遺體。

本刊調查，蔡學良於2008年5月9日，在靶場中彈身亡，出事前他才從部隊打電話回家，表示母親節即將來臨，要媽媽去訂間好一點的餐廳慶祝，但掛上話筒沒多久，就接到蔡學良中槍的消息，尤瑞敏趕到現場時，蔡學良已回天乏術。

尤瑞敏事後發現，現場士兵在蔡學良血已流乾後，才將他送醫，軍方聲稱在遺體旁發現「遺書」，即使該槍上未驗出蔡學良的指紋唾液，死者口中沒有煙硝反應，尤瑞敏更認為遺書上字跡並非兒子所寫，軍醫仍依遺書和現場目擊者證詞，認定是輕生致命。

12年來，尤瑞敏不斷奔走想找出真相，也找上法醫高大成和羅秀雄，確認兒子的死因並非步槍造成，「法醫權威」李俊億去年進入205兵工廠實彈射擊，也證實「蔡學良所受槍傷，可排除係因國造65k2步槍及子彈所致」。

尤瑞敏說，蔡學良案發現場共有15人，只有高姓連長握有手槍，現已對高男提出殺人訴訟，台東地檢署則重啟偵查，相關法律程序仍在進行中。而她多年來不放棄一絲一毫找出真相的機會，賣掉4間房子也不後悔，只盼她是最後一位心痛的母親，「這個苦到我這邊結束就好，別再有下個孩子因此受害」。

國防部發言人史順文表示，本次模擬測試是依家屬所請託，委由李俊億教授進行步槍模擬測試實驗，國防部尊重本次模擬測試結論，家屬現已聲請民事再審與刑事重啟偵查，由台東地檢署分案偵辦中，國防部將全力配合司法機關偵辦，並提供相關卷證資料，如有違法事實也絕不袒護。

蔡學良自又乖巧體貼，想報效國家才投身軍旅，年輕生命卻在21歲時畫下句點。（圖／讀者提供）

▲蔡學良自又乖巧體貼，想報效國家才投身軍旅，年輕生命卻在21歲時畫下句點。（圖／讀者提供）

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