生意要好但不要油煙漫天！花蓮東大門夜市辦油煙異味防制宣導

▲餐飲業攤商參與說明會十分踴躍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環保局日前於東大門夜市太平洋舞台辦理「餐飲業法規及油煙異味防制宣導」說明會，與會人員主要為燒烤、油炸、煎台、熱炒等因高溫烹煮方式易產生油煙之攤商，針對餐飲業油煙防制技術及相關法規加以宣導。

位於花蓮市中心的「東大門觀光夜市」已成為當地民眾及觀光客關注的焦點，因設置於人口密集之住商混合區內，因此烹調所排放的油煙如未經妥善處理，易造成顧客及附近居民困擾，然而做好油煙污染防制工作及有效減少油煙污染，有賴於業者裝設有效之油煙防制設備並加強設備維護保養作業，以改善油煙異味污染與作業環境安全衛生問題，共同維護花蓮良好的空氣品質。

▲說明會傳遞餐飲油煙防制的重要性等相關訊息給業者做好自主管理。

說明會邀請講師為元培醫事科技大學環境工程衛生系張宗良教授，說明油煙對人體與環境安全的危害，在考量技術及成本可行等因素之下，評估如何有效安裝與維護防制設備以達最佳油煙改善目的，希望籍由此說明會傳遞餐飲油煙防制的重要性等相關訊息給業者做好自主管理。

環保局表示，為能讓攤商業者明瞭油煙對於人體健康及空氣品質之影響，辦理此次餐飲業油煙防制宣導會，希望參與之攤商業者，透過此次宣導會瞭解到油煙防制之重要性；期望大家一起努力維護本縣良好空氣品質，建立全台國際知名觀光、環保夜市。

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