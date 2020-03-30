FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

▲Facebook宣布，在台灣再添事實查證合作夥伴。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

Facebook今（30）日宣布，在台灣擴大第三方事實查證計畫、增加合作夥伴；繼台灣事實查核中心後，Facebook將與MyGoPen合作，該機構已於2020年3月獲得Poynter Institute旗下單位International Fact Checking Network之認證，也是台灣第二個加入的機構。

這次的合作，MyGoPen將審查Facebook上的文章並對其內容的準確性給予評價，包括台灣的照片和影片。凡經過第三方事實查證機構評斷為不實的內容，該內容在動態消息中出現的次序將會降低，以大幅降低其傳散的機會。針對多次分享不實報導的粉絲專頁和網站，Facebook會減少其內容曝光，而營利和廣告功能也會遭到移除。

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒表示，Facebook致力於遏止不實訊息的傳散，很高興新夥伴MyGoPen加入Facebook在台灣的第三方事實查證計畫。透過擴大計畫規模，強化Facebook在台灣事實查證的機制，同時Facebook也期待未來有機會與更多在地的事實查證單位合作，協助建立更加知情的社群，以確保平台安全及訊息的正確性。

另一方面，Facebook也提供有用的資訊與支援，讓Facebook及Instagram的用戶能夠更容易接觸與傳遞正確的資訊，包含人們在Facebook上搜尋武漢肺炎、冠狀病毒或coronavirus等關鍵字，以及在Instagram上使用病毒相關主題標籤（hashtag），或是在Facebook動態消息中看見協助預防新型冠狀病毒傳播的畫面時，Facebook都會引導用戶前往台灣衛生福利部疾病管制署網站查看最新資訊。