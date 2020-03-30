　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

臉書審核發文內容其實有一套規範。（圖／路透社）

▲Facebook宣布，在台灣再添事實查證合作夥伴。（圖／路透社）

記者邱倢芯／台北報導

Facebook今（30）日宣布，在台灣擴大第三方事實查證計畫、增加合作夥伴；繼台灣事實查核中心後，Facebook將與MyGoPen合作，該機構已於2020年3月獲得Poynter Institute旗下單位International Fact Checking Network之認證，也是台灣第二個加入的機構。

這次的合作，MyGoPen將審查Facebook上的文章並對其內容的準確性給予評價，包括台灣的照片和影片。凡經過第三方事實查證機構評斷為不實的內容，該內容在動態消息中出現的次序將會降低，以大幅降低其傳散的機會。針對多次分享不實報導的粉絲專頁和網站，Facebook會減少其內容曝光，而營利和廣告功能也會遭到移除。

Facebook台灣公共政策經理陳奕儒表示，Facebook致力於遏止不實訊息的傳散，很高興新夥伴MyGoPen加入Facebook在台灣的第三方事實查證計畫。透過擴大計畫規模，強化Facebook在台灣事實查證的機制，同時Facebook也期待未來有機會與更多在地的事實查證單位合作，協助建立更加知情的社群，以確保平台安全及訊息的正確性。

另一方面，Facebook也提供有用的資訊與支援，讓Facebook及Instagram的用戶能夠更容易接觸與傳遞正確的資訊，包含人們在Facebook上搜尋武漢肺炎、冠狀病毒或coronavirus等關鍵字，以及在Instagram上使用病毒相關主題標籤（hashtag），或是在Facebook動態消息中看見協助預防新型冠狀病毒傳播的畫面時，Facebook都會引導用戶前往台灣衛生福利部疾病管制署網站查看最新資訊。

ET快訊
一晚爆3死！全台新冠肺炎累計5死　最年輕是「40多歲奧捷團領
「不封城，一個月就讓疫情降溫！」　南韓靠這5個致勝關鍵
郝柏村中風多重器官衰竭辭世　郝龍斌回應了
郝柏村病逝／著重養生每天游泳　今中風造成器官衰竭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4六大更新重點搶先看

FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

TAG HEUER智能腕錶動手玩：奢華錶愛好者的智慧新選擇

iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款　推雙螢幕手機重現「巧克力機」榮耀

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

居家防疫iPhone、iPad、Apple Watch最全apps推薦與使用心得

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4六大更新重點搶先看

FB在台再添夥伴　攜手MyGoPen為平台訊息把關

清明連假四天在家玩遊戲　趨勢科技提醒三大詐騙地雷

快被口罩悶壞了！新鮮空氣靠MEQ職人匠心在家找回來

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

TAG HEUER智能腕錶動手玩：奢華錶愛好者的智慧新選擇

iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款　推雙螢幕手機重現「巧克力機」榮耀

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

居家防疫iPhone、iPad、Apple Watch最全apps推薦與使用心得

笑談選國民黨主席理由　為讓郝柏村變「郝龍斌爸爸」

斥資近5千萬重建太平消防分隊　盧秀燕：提供像家的辦公品質

嚴德發剛視察完部隊　一下飛機直奔三總慰問郝柏村家屬

鐵路地下化建功！建商湧入舊左營推案　房價2年拚上2字頭

第二架「類包機」再爆一陸配證件過期　恐留8歲女兒獨自搭機

N號房1.5萬會員暱稱查到了！　議員推修法「進聊天室即犯罪」最高判無期

名牌童裝快閃店變闇黑遊樂園　黑色旋轉木馬超好拍

家人因應疫情擠在家防疫　虎斑貓爆氣吶喊：你們打擾到我了！

志村健想婚　送千萬豪宅狂追「E球主播」！女方去年認愛放浪兄弟

郝柏村病逝三總 郝龍斌哭紅雙眼哽咽：他是我心目中的英雄

3C家電熱門新聞

LINE「訊息貼圖」全新登場　想說什麼100個字給你寫

LINE聊天紀錄可以自動備份了！功能操作設定曝光

iPad Pro 2020獨家搶先體驗

放棄雙旗艦！傳LG將淘汰G系列機款

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

最全蘋果居家防疫建議使用apps

宏達電最新VR密室逃脫「賽博叛客」　化身駭客發起大數據爭奪戰

為了Face ID！外媒曝蘋果MacBook擬還原「瀏海」設計

三星新款平板Galaxy Tab S6 Lite規格被爆料！　螢幕大且高續航力

蘋果新版iPad Pro一拗即彎！YouTuber實測呼：軟得像奶油

趨勢科技提醒三大遊戲詐騙地雷

史上最優惠！15款LINE貼圖下殺1折　蔡阿嘎、Howfun貼圖都只要6元

3C達人5招教你破解山寨AirPods

台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

更多熱門

相關新聞

動物森友會五大黑暗面

動物森友會五大黑暗面

最近 Facebook 、 Instagram 《動物之森》系列最新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）的截圖洗版，看來不少人都已經入坑成為了無人島開荒者的一員。不過有台灣一位醒水網民就在PTT討論區上發文詢問「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」，掀起了不少網民瘋狂熱議。

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

LINE預告開放Apple帳號登入、換機　終止Facebook帳號註冊

Facebook網頁「深色模式」來了！　版面也有新設計

Facebook網頁「深色模式」來了！　版面也有新設計

義大利播義勇軍進行曲感謝中國？事實查核中心打臉

義大利播義勇軍進行曲感謝中國？事實查核中心打臉

臉書無法分享疫情新聞受在家辦公影響

臉書無法分享疫情新聞受在家辦公影響

關鍵字：

Facebook第三方事實查證計畫MyGoPen台灣事實查核中心

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面