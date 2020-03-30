不認同中共！郝柏村嗆退將：看陸閱兵不該領退休俸　終生「保台反獨」盼統一

▲郝柏村。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院前院長郝柏村因中風造成器官衰竭辭世，今（30）日下午辭世。回顧他戎馬的一生，軍人鐵血形象深植人心，肩上獎章無數，退休後數次走訪中國大陸，儘管遭泛綠人士批評，他仍不改其志，「捍衛中華民國」和「消滅台獨」成了不變的信念，不認同中共政權，期盼兩岸和平統一，同時憂心台灣成了「另一個國家」。

郝柏村出生在江蘇鹽城，是國軍留美將領之一，以中華民國陸軍一級上將退役，曾任參謀總長、國防部長、閣揆和國民黨副主席。在他的心中，作為軍人「保台」是在國共內戰中捍衛中華民國，讓台灣成為三民主義模範省，成為統一中國的範本，堅信「和平、民主、均富、統一」是擋不住的歷史巨流。

2015年大陸舉辦「九三閱兵」，郝柏村曾向退休將領、國民黨內人物喊話，在中共未正式還原抗戰歷史前，不適合出席閱兵典禮，8年抗戰是國民黨領導的。此外，國共過去內戰是敵人，國軍退役將領如果站在共軍閱兵台，有失軍人武德，不該再領中華民國薪俸及退休俸。

郝退休後多次前往中國大陸，走訪北京、山西、河南、上海、江蘇、重慶、雲南等地，2014年時也曾以「陸軍一級上將、抗戰老兵」的身份參訪抗日戰爭紀念館和遺跡。

〈被遺忘的黑歷史〉一文中提到，1999年4月3日，郝柏村與夫人帶著兒子郝龍斌、郝海嬰等家族12人啟程「返鄉掃墓」。由於當時他的身分特殊，輿論出現了不小的反彈聲浪，啟程前上千獨派民眾聚集機場，要求郝柏村不准離境，「不要出賣台灣」。

文中記載，面對滿滿的抗議群眾，郝柏村發表了臨行前的感言，以下為全文：

今天我站在這裡，面前有這麼多的所謂嗆聲民眾，你問我的心情？那好，我告訴你，我的心情好的很，好的出奇！這些人嗆聲，正說明我今日的舉動，戳到了他們的神經。什麼神經？台獨的神經！

我郝某人，一生一世，就是個中國人。我和李大總統（李登輝）不同，他在先總統（蔣經國）面前說自己是中國人，如今不說了。我過去說，現在說，將來直到我死，我仍然說，我就是個中國人！

沒錯，我半生都在跟老共（中共）鬥，現在依然不認同他們。但怎麼看老共是一回事，支不支持統一又是一回事。

我生在中國鹽都，學在中國南京，長在中國湘、桂之間，服役在中國台灣省，我一輩子沒離開過自己的祖國，我不願意到死的時候，卻躺在另一個所謂國家（台獨）的土地上！

今日，我回家去探望桑梓故土，這是我，一個中國人最基本的自由與權利。那嗆聲的人，他們連祖宗都不認了，我有什麼理由在乎他們？