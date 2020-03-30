曾赴台大演講...遭10名學生狂嗆！郝柏村「老江湖回擊」現場爆掌聲

▲前行政院長郝柏村。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

前行政院長郝柏村今（30）日下午2點47分，於三軍總醫院內辭世，享嵩壽101歲。郝前院長的百歲人生，見證兩岸過去發展的許多關鍵時刻，7年多前，他曾受邀至台灣大學，以「民主的守護者」為題發表演講，當時遭10名學生舉牌嗆聲，而他不僅微笑以對，從容不迫的一席話更反將一軍，獲得熱烈掌聲。

郝柏村去年4月2日因身體不適，進內湖三總治療，當時兒子郝龍斌對外表示，因天氣溫差大，而出現身體不適的情況，已無大礙；時隔將近1年，年事已高的郝前院長多重器官衰竭，與世長辭。

▲郝柏村2013年赴台大演講。（圖／中評社）

一生出將入相、報效國家的郝前院長，2013年6月，受邀到台灣大學演講談民主，沒想到才上台不到3分鐘，就被台下10名大學生嗆聲，他們舉起海報高喊，「郝不羞恥、威權作風、鎮壓有餘、民主無功」等口號，現場被迫中斷約15分鐘，最後台大甚至出動校警將他們請出場。

雖然場面一度混亂，不過薑還是老的辣，郝柏村除了微笑以對外，再度開口時直言，「這是很好的民主教育」，同時反擊道，「想說別人被鎮壓時，他們也不該鎮壓別人發表意見的自由」，並呼籲在場聽眾，應從年輕時代就學習民主風度，獲得熱烈掌聲。