天下爸媽教到崩潰　學齡前兒童最令人頭痛的5件事

▲孩子的成長過程中，家長扮演的角色非常重要，但面對學齡前的孩子，爸媽經常因為各種「學不會」被搞得一個頭兩個大。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

從一個無行為能力的嬰兒，到現在可以自己完成很多事，在成長的過程中，家長都花了很多心力教孩子、也跟著孩子一起成長，但對什麼都還不會的學齡前兒童來說，現在看似簡單的小事情，都是一大挑戰，一直教一直學不會，天下爸媽崩潰。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查最讓人頭痛的5件事，相信有孩子的你一定心有戚戚焉。

TOP5：拿筷子

拿筷子跟拿筆，是每個學齡前的小朋友要學會的技能，尤其是學會正確使用餐具，未來能夠更順利融入團體生活。不過拿筷子這件事雖然看似簡單，教起來卻很吃力，尤其是家長自己要先確認自己拿筷子的方式是否正確，否則等小朋友跟著學了之後，未來要改正會更為困難。

TOP4：戒尿布

戒尿布是每個孩子成長的必經之路，卻也容易讓家長不知所措。幾歲應該開始戒尿布？需要花多久時間？爸媽要如何從旁協助⋯⋯等，疑問一個又一個湧現。其實戒尿布像是一段成長的旅程，爸爸媽媽除了準備便盆椅、從旁教導及示範，剩下的就是耐心陪伴孩子，順其自然。

TOP3：擦屁股

戒尿布之後就是學擦屁股，學了好多次卻一直學不會，總讓爸媽們感到頭痛，其實只要用對方法就可以事半功倍。可以選擇尺寸較小、讓小孩好拿取的濕紙巾，這樣擦屁股更能有效清潔。

TOP2：控制情緒

小孩之所以是小孩，就是因為不會控制情緒，例如偶爾會無理取鬧、一不順他的意就大哭、亂發脾氣、丟東西等，對小朋友來說，多半是因為不知道如何表達，才會以發洩情緒的方式來傳達需求，面對這種狀況，爸媽應適當給予鼓勵及安慰，引導孩子用理性、正確的方式表達。

TOP1：挑食

養過小孩就知道，小朋友挑食起來可是能一碗飯從天亮吃到天黑的，正在發育的小小身體，需要均衡飲食跟營養，但許多高營養價值的蔬菜，卻成為孩子的惡夢，一看到就眼眶含淚狂搖頭，這時家長可以試著以身作則，跟孩子一起吃，讓小朋友學習接受不一樣的食物。