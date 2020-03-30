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搭載新型遠程制導火箭彈　北韓成功試射超大型火箭砲

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▲北韓國防科學院證實29日出現的2枚「不明飛行物」為試射超大型火箭砲。（圖／翻攝朝中社）

▲北韓國防科學院證實29日出現的2枚「不明飛行物」為試射超大型火箭砲。（圖／翻攝朝中社）

記者魏有德／綜合報導

北韓29日再度試射2枚「不明飛行飛行物」，同時是本月第4度試射，引起南韓、日本等鄰近國家關注。對此，北韓國防科學院證實為超大型火箭砲試射，參與試射的北韓勞動黨中央政治局委員、黨中央副委員長李炳哲表示，部署超大型火箭炮武器系統，對實現黨中央國家防衛新戰略意圖具有非常重大的意義。

▲這款新型制導火箭彈命中目標。（圖／朝中社）

▲這款新型制導火箭彈命中目標。（圖／朝中社）

《朝中社》報導，北韓國防科學院29日進行超大型火箭炮試射，取得圓滿成功，此次試射是為了要再次確認，北韓人民軍部隊列裝的超大型火箭炮戰術技術特點。

南韓聯合參謀北部29日宣稱的情資顯示，北韓於元山一帶朝東北方的東海（日本海）射出2枚飛行物，射程約230公里，高度約30公里，射程及高度與北韓2日發射的超大型火箭砲相近，推測為同種武器。

▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

▲金正恩2日親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。（圖／翻攝朝中社）

據悉，北韓國家領導人金正恩2日曾親自視察人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。由當時釋出的照片可以發現，今年首度亮相的超大型火箭炮，發射了新型遠程制導火箭彈，或許代表經過一年的頻繁試射，這款超大型火箭彈已經正式列裝服役。

相較於遠程制導導彈，遠程制導火箭彈造價較低，準度及抗干擾能力也較導彈遜色，不過，火箭彈主要是以大數量的彈藥飽和攻擊，可以火力覆蓋，摧毀及壓制地面火力，以及大面積打擊敵方重要的軍用設施。

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