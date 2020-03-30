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王國材上周也跟「觀光局長官」開過會　立委質詢很怕...急請示疾管署

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▲▼立法院交通委員會。（圖／記者賴文萱攝）

▲立法院交通委員會上午延遲10分鐘開會，因交通部政次王國材曾跟觀光局長官開過會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局長官之子案277而確診，交通部長林佳龍也震怒要求24小時內調查清楚。立法院交通委員會今（30）日邀交通部報告道路交通安全改善辦理情形，但代表備詢的交通部政務次長王國材傳出上周五也跟該名長官開過會，立委憂心急請示CDC，導致委員會延遲10分鐘開始。

交委會召委李昆澤表示，今天委員會延遲10分鐘開始，主要是因為了解到政次王國材上周五也曾跟該名觀光局長官開過會，他說，他身為召委要負責確認當天會議兩人的互動狀況，也跟CDC請示是否開會要暫停。後來了解情況是，當天王政次跟該名官員有一定、滿遠距離的座位安排，但要求大家都要全程戴口罩，會議可以繼續。

請繼續往下閱讀...

李昆澤也說，早上開會之前，觀光局副局長張錫聰也主動跟次長王國材要列席交通委員會做說明，但因為今天是道路安全改善會議，非觀光局業務，且張副局長也跟該名主管接觸、開會過，在未全然掌握狀況前，認為不用請他列席說明，恐怕會妨害會議正常舉行。

▲▼立院地圖區堵訪，王國材。（圖／記者周宸亘攝）

▲王國材。（圖／記者周宸亘攝）

立委洪孟楷質詢時表示，該名觀光局長官除了跟交通部官員開會之外，有沒有跟更高層的人員開過會？會不會成為防疫破口？王國材回說，目前沒有查到，但上周五因為要開旅遊業培訓會議，有跟該長官接觸到，過去這周，該人員也有受立委要求，去說明陳情的事，不過目前他並沒有確診。

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲林佳龍日前視察桃園機場防疫作業。（圖／桃園機場提供）

王國材上午在會前接受聯訪時表示，部長昨天有知道狀況，要求在24小時要有調查出來，目前知道3/20長官兒子搭機，下午抵達桃園機場，現在要了解是不是有特殊接待，整個細節要求觀光局做完整報告，如果牽涉到違規、違法，就依照規定處理。

王國材說，觀光局在桃機設有旅服中心，主要以服務入境旅客為目的，對於觀光、飯店資源的介紹等等，理論上是要服務旅客，不應該為了主管的兒子特別接待。

該名長官在居家隔離前據傳上周曾參與多場會議，王國材也證實，的確最近這位主管跟很多同仁開會，他現在是居家隔離中，過去也跟立委接觸過，有到交通部開會、在觀光局裡也開會，目前交通部正在檢視相關行程，對於相關接觸到的人先未雨綢繆，但他是還沒確診。

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