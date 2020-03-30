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大陸「綠碼」出包！29歲男「官方確認健康」跨省去上班…一周後無症狀確診

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲新冠病毒疫情在大陸好轉 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸29日0-24時新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例。其中，本土病例來自甘肅，確認為湖北輸入，這名患者是一周前從湖北省咸寧市出發，持健康碼「綠碼」自駕返回蘭州。據悉，持「綠碼」是未被列入「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）名單中才可獲得。

據蘭州七里河政府公布，2020年3月29日，甘肅省新冠肺炎疫情聯防聯控工作領導小組辦公室確認，蘭州市七里河區新增1例湖北輸入新冠肺炎病例。

胡姓患者性別為男，29歲，湖北省咸寧市通城縣人，現居住地在蘭州市七里河區，於2020年1月14日從蘭州返回湖北老家，居住在湖北省咸寧市通城縣家中。

因工作原因，患者於3月22日14點從家裡出發，與2名同事（黎某、楊某）自駕返回蘭州，20點50分左右下車戴口罩到湖北襄陽鐘崗服務區吃自帶的泡面、上廁所，未與服務區其他人員交談、接觸，後在陝西咸陽加油，未做停留。

3月23日凌晨遇到防疫人員檢查健康碼，患者戴口罩下車後提供健康出行碼，8點左右到甘肅定西渭源上灣服務區加油，並在露天停車場用餐、上廁所，下車戴口罩，未與其他人員交談、接觸，10點左右到達同行者黎某在蘭州的居住地七里河區西站街道建西東路社區甘南社區大門口，3人未進入社區。此時，已有3名社區工作人員等候引導由專用救護車將患者一行3人轉運至七里河區集中留觀點進行留觀。

3月27日七里河區疾控中心採集咽拭子送檢， 28日8點00省疾控中心實驗室報告病毒核酸檢測結果陽性，患者當天10點30分左右由專用救護車送至省級定點醫院隔離治療。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲輸入性病例成為防疫新挑戰 。（圖／路透社）

新冠肺炎在大陸的疫情持續緩和，大部分省市宣布復工復產，各地為了管制疫情，啟用「健康碼」。健康碼分為「綠、黃、紅」三種顏色，分別代表不同的狀態，綠色可以直接通行，黃色表示要進行7天以內的集中或居家隔離，紅色表示要實施14天的隔離，而紅碼和黃碼都要經過連續每日申報打卡，才能轉回綠色。

大陸網友紛紛表示，「所以這個健康碼有用嗎」、「零報告不等於零風險，檢測水準再高也不可能做到百分之百萬無一失，請冷靜對待這事情，別再一次把湖北推到風口浪尖」、「綠碼獲取本身就有漏洞，不安全」、「健康綠碼還是要嚴謹使用才行」、「這種無症狀的太可怕了，就像個隱形定時炸彈」。

►戴口罩也要記得保養

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