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大陸一日新增確診31人「本土1例」　武漢繼續雙雙清零

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲境外輸入成為防疫新挑戰。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委30日公佈，3月29日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例（甘肅1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例17例，均為境外輸入病例；當日新增治癒出院病例322例，解除醫學觀察的密切接觸者1575人，重症病例減少109例。

境外輸入現有確診病例630例（含重症病例19例），現有疑似病例165例。累計確診病例723例，累計治癒出院病例93例，累計死亡病例0例。

截至3月29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2396例（含重症病例633例），現有疑似病例168例。累計確診病例81470例，累計治癒出院病例75770例，累計死亡病例3304例，累計追蹤到密切接觸者704190人，尚在醫學觀察的密切接觸者19235人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例317例（武漢315例），新增死亡病例4例（武漢4例），現有確診病例1733例（武漢1726例），其中重症病例601例（武漢597例）。累計治癒出院病例62882例（武漢45733例），累計死亡病例3186例（武漢2547例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

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