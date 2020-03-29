觀光局急查桃機確診同仁「接觸史」　傳曾陪菲返台官員兒子等車聊天

▲觀光局證實，28日公布的本土病例，其中一例為在桃園機場旅服中心工作的員工。（圖／指揮中心提供）



記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心28日公布，國內新增2例本土病例，其中案269是30多歲北部男性，在觀光局桃園機場旅服中心工作，並傳出因曾接待過從菲律賓返國的某部會官員之子而確診。對此，觀光局長周永暉表示，接觸史還在調查中，但初步了解並沒有走禮遇通關，但有沒有出面寒暄之類的行為，要尊重CDC的疫調結果。

根據指揮中心公布資訊，案269為30多歲北部男性，23日、24日時出現肌肉痠痛、腹瀉、發燒等症狀，也因此分別前往診所、醫院就醫，不過狀況沒有改善，25日被醫院採檢通報，28日確診罹患新冠肺炎。該個案活動範圍以職場、住家為主，已經掌握同住家人、職場接觸者等共7人，會再進一步匡列就醫接觸者，同時調查個案發病前，是否有其他高風險暴露史。

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觀光局證實該名確診男子為觀光局桃園機場旅服中心工作員工，主要工作是接待貴賓，曾接觸過一名菲律賓返台的人。傳出這名返台者是某部官員的兒子，日前也確診新冠肺炎，員工可能在陪等車的時候寒暄聊天遭染疫。

對此，觀光局長周永暉表示，觀光局接待都有一定的SOP，澄清禮遇通關是要按照規定，初步了解並沒有禮遇通關的待遇，但因為觀光局在機場的員工較少，都會隨時支援協助，可能會在櫃台或可能走動中協助等等，相關過程是不是有寒暄之類的行為，要尊重CDC調查相關接觸史的結果。他也強調「沒有所謂部會高官的兒子」，相關接觸狀況還是要讓CDC去查明比較適合，外界不要過度揣測。

▲案269在桃園機場任職，曾接待過貴賓。（圖／記者陳弘修攝）

另外，周永暉表示，目前觀光局已經做好超前部屬，分區辦公、異地上班的準備已經就緒，這兩天會跟CDC請教，如果認為有必要的話，都可以即時啟動上線。

知情人士指出，該名確診員工的工作是接待貴賓，平時也會在一、二航廈走動，他的生活十分單純，不是待在住家就是在辦公室，但最近機場進出的旅客大減，幾乎沒有貴賓、長官出入，該名男子仍然確診，已引發機場人員恐慌。

知情人士表示，該名確診男子最初是拉肚子與發燒，他本來以為只是諾羅病毒，但因為很不舒服，進一步就醫後才確診，其他相關的機場人員昨天就接獲通報，推測該男子恐怕是在機場內感染，如上廁所等，觸碰到其他確診者使用過的物品，導致感染。

根據《聯合新聞網》報導，第269例是觀光局的派駐人員，在桃園機場的旅客服務中心任職，日前曾接待一名菲律賓返台人士，這名返台人士是某部會長官的兒子，返台後也確診新冠肺炎。隨後，該名官員也開始進行居家隔離。

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