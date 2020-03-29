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受傷石虎成功康復！公路總局安排野放　經「衛星發報項圈」追蹤保護

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▲▼公路總局救治石虎。（圖／公總提供）

▲公路總局救治石虎。（圖／公總提供）

記者李宜秦／台北報導

石虎為我國瀕臨絕種的野生動物，交通部公路總局與農委會特生中心於106年起共同合作「中部地區友善道路改善計畫」，共同針對中部地區石虎路殺事件辦理相關改善措施。公總指出，今年1月底拾獲的受傷石虎，已在醫護人員照料後康復，並已順利回歸野外，經由衛星發報項圈，持續追蹤活動情形。

公路總局表示，109年1月25日晚間，一位熱心民眾路過苗栗市台6線6k路段，發現有一隻躺臥的石虎，經由通報苗栗縣政府農業處自然生態保育科後緊急送獸醫院急救，經觀察穩定後轉送至特生中心安置。

請繼續往下閱讀...

經治療後恢復狀況良好，由研究人員幫牠套上衛星發報項圈，並做最後一次野放前的檢查，確認適應良好後已進行野放，追蹤活動路徑，並配合在石虎活動熱區安裝自動相機所蒐集的資料，作為石虎生態研究基礎資料。

▲▼公路總局救治石虎。（圖／公總提供）

▲▼受傷石虎已恢復健康並野放。（圖／公總提供）

▲▼公路總局救治石虎。（圖／公總提供）

為減少石虎的路殺事故，公路總局在省道公路系統設置動物通道、防護網等，以及與特生中心及中興大學合作研發「AI辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，於去年5月在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段啟用。

藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。另規劃苗栗台13甲線造橋路段「夜間降速」，於今年3月15日正式實施，日間速限60公里、夜間速限50公里，並配套「區間測速」，相關設施預計6月底前完成，待宣導期過後正式實施，以保護石虎並維護用路人行車安全。

公路總局已邀請特生中心辦理會勘，於石虎出沒熱區設置注意石虎告示牌，提醒用路人降低車速，公路總局更允諾將持續努力減緩石虎和其他野生動物路殺，讓所有使用道路的人及動物都有一條安全的道路。

▲▼公路總局救治石虎。（圖／公總提供）

▲公路總局設置注意石虎告示牌。（圖／公總提供）

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