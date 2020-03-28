影／新冠肺炎再增2例本土個案！　30多歲、50多歲男「無出國史」感染源待釐清

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（28）日新增16例確診個案，其中案268、269無出國史，感染源待釐清。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案268發病日較早，2月28日就發病，需要框列的人也較多，「可能會比較複雜」。案269則為3月23日發病。兩人都是自行就醫後確診。加上這兩例新增個案，近期感染源待釐清的個案已增加到5人。

指揮中心表示，案268於2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

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案269於3月23日、24日因陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀分別至診所及醫院就醫，醫院於3月25日採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，案269平時活動地以職場及住家為主，目前已掌握同住家人及職場接觸者共7人，將進一步匡列就醫接觸者，並持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心指出，新增的境外移入個案中，2例與先前公布國外校園群聚有關，其中案272與案152、222至225等5人於英國就讀同校，案272於3月19日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診；截至目前該校相關群聚共6人確診。衛生單位調查，6人曾於3月14日、16日在英國當地聚餐，研判可能是引發群聚感染的原因。

另一例境外移入校園群聚個案為案276，與案58、64、80及213於西班牙就讀同校同系。案276於3月12日返國後進行居家檢疫，3月18日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共5人確診。其餘個案詳情請參閱新聞稿附件。