陳時中解惑「居家檢疫四大Q＆A」　大讚：國人素質高防疫才成功

▲0327中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

3月19日起，自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天；若為確診個案的接觸者，則須配合居家隔離14天。指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫、隔離者絕對不可擅自外出，包括奔喪、探病等都不行，就醫也要聯絡相關單位協助，否則會面臨100萬罰款。他強調，很高興有高水準的國民與專業人員一同努力防疫。

中央流行疫情指揮中心表示，居家檢疫、隔離期間，請民眾留在家中或住宿地點，隨時配戴口罩且不得外出；同住者請一同採取適當防護措施，包括配戴外科口罩、養成良好衛生習慣，每日消毒共用生活區域，並儘可能保持1公尺以上的適當距離。

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陳時中表示，一般人接受隔離確實會需要心理建設。但各地方政府成立都有各縣市的關懷中心，若發生慢性病的藥不夠、需要修改居家檢疫住所地址和聯絡電話等，都要聯絡關懷中心或理幹事協助，不過「沒必要盡量不要更改」。

陳時中表示，若居家檢疫、隔離中，要出外奔喪或探望重病家人，他強調，「當然是不可以啦，不讓奔喪有點不近人情，但奔喪相關人也多，風險也比較高，建議用視訊軟體」。

另外若有相關的症狀咳嗽呼吸道症狀，也不可以自行外出就醫，陳時中表示，不要以為這是一個正當理由，雖然就醫當然是正當理由，但還是要跟衛生單位連繫，由衛生單位安排就醫，或請里幹事、關懷中心等協助。

陳時中強調，不可在沒有報備的狀況下自行就醫，否則會發生很多問題，讓管制混亂，醫院準備也許不足，絕對不能自己去判定很多情況，就直接去做，會開罰10到100萬，必須要去聯絡相關單位協助。

陳時中表示，居家檢疫或隔離時，不可以出門、聚會，必要接觸者要保持適當距離，要單獨用餐，餐具不要混用，要看病要跟相關單位聯絡，千萬不要自己跑出來，居家檢疫是避免到社區移動的關卡，務必要配合。

陳時中指出，我國靠著國民素質與監控，守住邊境，另外在疫調部分，被通知到要採檢的，或有相關情形者，請主動暫停自己的社交活動，盡快配合採檢，通知後24小時若找不到人就會交由警方協助，拉長檢測時間恐造成社區危險。

陳時中大讚，我們防疫會成功就是因為疫調很快很專業，快速的隔離出該隔離或採檢的人，防疫抗疫要成功，全體都要一起努力，很高興我們有高水準的國民與專業人員一起努力，希望把事情做好。



▲居家隔離QA。（圖／疫情指揮中心提供）