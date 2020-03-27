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生活用品也瘋外送！量販增新據點9成門市都可送　民眾最愛下單平口褲

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▲▼愛買攜手foodpanda。（圖／愛買提供）

▲愛買去年12月攜手foodpanda推出外送服務。（資料圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，各國紛紛拉緊防疫封鎖線，民眾則是減少外出以降低感染機率，不少人選擇用外送服務來進行家裡必須品補貨。愛買量販近日就宣布，外送服務再增新據點，截至今日為止，全台14家門市共有12間提供服務，而業者也公布民眾最愛的下單的非食品類TOP3，冠軍由平口褲拿下，其次則是菜瓜布及保鮮膜。

因懶人經濟崛起再受疫情影響，愛買指出光是3月份的外送訂單數較2月成長13%，原僅有8間門市提供外送服務，看準商機，再度擴展服務據點，除原南雅店、景美店、忠孝店、永和店、楊梅店、台南店、三重店、花蓮店，增加新竹店、巨城店以及台中復興店、豐原店，總計共有12間門市有外送服務，而基隆店將在3月31日上線，僅剩桃園店未提供服務。

為歡慶新據點上線，愛買表示3月28日前只要使用熊貓商城下單並輸入優惠碼「AM0307」，限時3天全面5折，每筆訂單優惠最高可折抵200元，每人限用1次，數量有限兌完為止。愛買外送商品數超過1600品項，食品類商品獨佔銷售排行榜前10名，而非食類商品數則占22%，且由平口褲奪下非食類商品暢銷冠軍，其次是菜瓜布及保鮮膜，另訂單數由北部最多，其次為東部，月訂單數上看2000張。

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