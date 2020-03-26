師生進校園先排隊！靜宜大學二階啟動入校先量體溫、嗶卡

▲靜宜大學二階啟動入校先量體溫、嗶卡。（圖／靜宜大學提供）

記者崔至雲／台北報導

隨著新冠肺炎在台確診數量增加，不少校園為徹底防堵疫情傳播，提升校園防疫等級，靜宜大學今（26日）也展開二階段防疫，上課、上班都要量測溫、嗶卡紀錄，但也因是二階防疫的第一天，實施時出現許多小狀況，造成校門前出現大排長龍的人龍。

靜宜大學在臉書上表示，今起啟動第二階段防疫，上課、上班都要量測溫、嗶卡紀錄，但也坦言，「第一天雖然有點小狀況，有機器敏感，距離太近而異常、拿證件卡到流動速度等，但相信明天開始，大家就會熟悉量測程序，愈來愈順利囉！感謝同學和老師的配合與體諒，以及同仁的熱心服務和主動協助，共同為照顧自己和別人的健康而努力。讓我們靜心盡力，宜起防疫喔」。

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▲靜宜大學進入二階防疫。（圖／靜宜大學提供）

靜宜大學指出，校園內已設有7處強制體溫檢測站，分別在文興樓、希嘉學苑、思高學苑、靜宜會館、蓋夏圖書館、任垣樓電腦教室、體體育館（含游泳池）等出入口處，另外校門口及主顧樓設置自主體溫量測站，此外各辦公室也有配置額、耳溫槍及電子體溫計，供教職員生量測。

也提醒師生，防疫期間敬請配合工作人員檢測，做好勤洗手、戴口罩等防護措施，保護自己、師長及同學免於感染。

▲師生量體溫進校園。（圖／靜宜大學提供）

