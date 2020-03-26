「防疫陣線」出擊　阻絕非法外籍移工四處流竄

▲為強化「防疫工作」避免非法外籍移工成為傳染途徑，阻絕可能防疫破口，五分局長陳錦文特別指示加強防疫查察，查獲失聯移工，防止有防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局所轄有台南公園、台南火車站、轉運站等各交通重要據點，外籍移工聚會處所林立，更有各國外籍商品販賣處所，為強化「防疫工作」避免非法外籍移工成為傳染途徑，阻絕可能防疫破口，五分局長陳錦文特別指示加強防疫查察。

外事警察結合外勤警力，強化情報蒐集與查察非法失聯移工流竄轄區醫院、車站、商店、公園等處所，建構防疫陣線，務必守護府城，構築新冠病毒防火牆，防範疫情擴散。

警五分局動員大批警力清查，於火車站附近，查獲2民印尼籍失聯移工，並當場要求失聯移工帶上口罩，為求謹慎，執行人員即採高規格防護措施，特別採取適當距離，除立即對失聯移工「量測體溫」，針對所攜帶的物品予以消毒，先期預防措施，並於分局依防疫偵訊的方式，予以高規格的防護措施訊問後，再移送移民署，落實「防疫陣線」的勤務執行。

市警五分局扎實的執行勤務，於疫情爆發以來已查緝10名失聯移工，五分局長也勉勵員警將防疫視同作戰，目前外事警察同步針對轄內居家檢疫的外僑、外籍移工、留學生等實施訪查，以「防疫」的準則，阻絕新冠病毒境外移入的疫情擴散，希望藉由先期完備的工作，達到超前部署，落實防疫的目標。

►75%酒精的乾洗手來啦！