澳洲診所堅稱武漢肺炎！華女怒爆「感覺病情加重了」...前台回嗆：難道不是嗎？

▲新冠肺炎疫情蔓延，澳洲雪梨各大超市，衛生紙幾乎被搶空。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒命名在各地引起爭論，澳洲華裔女子Linda（化名）近日因胸悶和心跳問題，預約一家位於雪梨的心臟科黃卓文診所，但她在收到預約簡訊後發現，內文將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，這令她大為不滿，更表示看到後「感覺病情要加重了」。該診所的前台怒回應，「難道不是麼？」、「滾！」。

據今日澳洲報導，Linda預約24日看診，且提前4日收到診所通知簡訊，但她發現，內文竟寫著「由於最近武漢肺炎肆虐，應診者須自備口罩才可進入本診所。」Linda閱後回覆對方，「這個病叫作coronavirus Covid 19，不是武漢肺炎。」對方反駁，「這個肺炎是從武漢來的，中文稱之武漢肺炎。」

另外令Linda生氣的是，簡訊內容還提到，「曾到過中國大陸和香港的就診者，預約前需隔離14天」。Linda回覆稱，「現在疫情最嚴重的是歐洲，不是中國；你們在Hurstville做生意，都是中國人，如果有偏見或搞者分裂，請去偏僻點的地方開，並且可以說不接待中國人，不要賺著我們的錢還那副嘴臉，井底之蛙。」

「那天氣得我心跳加速，我當時就把預約取消了」，Linda稱，「他們這樣很不專業，令人擔憂。」當地記者致電該診所時，一名女工作人員態度溫和，表示可以說中文，但當被問及此事時，她態度突變強硬，反問「難道不是嗎？有什麼問題？」隨後用英文說怒嗆，「如果你想用這個問題挑戰我，滾！」

▲新冠肺炎在全球肆虐。（示意圖／路透）

黃卓文的官方介紹和Facebook顯示，他來自香港，是心臟專科和心臟介入治療醫生，在澳洲新南威爾士大學畢業，2013年在澳洲紐卡索大學取得臨床流行病學和生物統計學碩士學位，2010年於雪梨的威爾斯親王和喬治醫院完成心臟專科培訓，隨後在雪梨大學獲得脂質學的專士學位，2015至2017年，他到加拿大渥太華心臟研究院完成心臟介入手術及病學研究。