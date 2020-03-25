食譜與與食材都準備好　在家也能自煮美味的羅西尼牛排

▲在家也能自煮美味的羅西尼牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

因為疫情帶動「自煮料理經濟」，國內食材顧問業者FoodSeason食時可樂與多位主廚合作推出羅西尼牛排、威靈頓牛排2款食譜食材箱，餐廳保鮮密封包裝食材後直接送至消費者手中，在家就能自煮美味的餐廳料理。

「FoodGo Box今晚想自己煮」是FoodSeason食時可樂新創品牌，首創食譜食材箱概念，團隊經過近半年研發，反覆與餐廳主廚溝通測試，把原先只能在餐廳吃得到的羅西尼牛排、威靈頓牛排，簡化成五個步驟的新鮮食材包，讓消費者在家中就能完成「大菜」。

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▲威靈頓牛排。

羅西尼牛排由No. 168 Prime Sogo敦化館主廚 Cage Ou 歐俊辰操刀，售價980元，端出牛排館的5盎司菲力牛排，搭配鴨肝、菌菇、馬鈴薯泥、主廚調製醬汁，製作成食材真空包裝，配送至消費者家中，只要拆封加熱就能完成美味牛排。

威靈頓牛排是由瘋活三生文化工作坊的恰吉主廚設計，售價980元，預先替消費者準備好酥皮、生火腿、蘑菇醬、牛骨汁、菲力牛排，收到之後，只需要一只煎鍋、一台小烤箱，就能在家端上法式料理大餐。

▲羅西尼牛排食譜食材箱。

▲威靈頓牛排食譜食材箱。