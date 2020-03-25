　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

疫情當前頻秀肌肉！　美軍第七艦隊宣布「穿越菲律賓海」行動

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美軍第七艦隊進行穿越菲律賓海行動。（圖／翻攝臉書　美軍第七艦隊）

▲美軍第七艦隊發布訊息，將執行穿越菲律賓海行動。（圖／翻攝臉書　美軍第七艦隊U.S 7th Fleet）

記者任以芳／綜合報導

美軍第七艦隊（U.S 7th Fleet）24日透過官方臉書專頁，發布新消息，一支由羅斯福號航空母艦、藍嶺號兩棲登陸指揮艦、美利堅號兩棲突擊艦組成的遠征艦隊，進行「穿越菲律賓海」的行動。

官網文章指出，第七艦隊和兩個打擊群組合的任務支隊，由航空母艦、海軍陸戰隊兩棲指揮艦艇組成，共同穿越菲律賓海，加上美國遠征艦隊有靈活指揮管制能力，在世界任何地方部署可信賴的戰鬥力量。

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）

根據美方最近公布的消息，近日在南海、菲律賓海進行實彈射擊演習。美軍的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦、「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords LCS-10）濱海戰鬥艦，以及艦上搭載的F-35B隱形戰鬥機，3月以來多次在南海巡航操演。對此，大陸國防部曾回應，「美國破壞南海和平穩定，是雙方一線官兵生命安全的危害者。」

▲▼美軍第七艦隊進行穿越菲律賓海行動。（圖／翻攝臉書　美軍第七艦隊）

▲軍事專家指出，美軍靠近南海的菲律賓海進行軍事演習，目的要控制南海和西太地區。 （圖／翻攝臉書　美軍第七艦隊U.S 7th Fleet）

由於「菲律賓海」位處日本南方、台灣與菲律賓東方的西太平洋海域，地點敏感。疫情當前，美軍頻頻秀大肌肉，背後動機又是什麼？ 軍事專家宋忠平接受香港中通社指出，「美軍在靠近南海的菲律賓海進行軍事演習，目的要控制南海和西太地區。 」

宋中平進一步指出，進行反導防空、建立區域防空體系等敏感科目的演練，是美軍的一貫策略和正常部署，屬於例行化演習。因為本身第七艦隊的管轄區就是西太、印度洋等龐大海域。美軍此舉無非是要增加，自身在敏感海域的軍事存在能力，極大牽制中國在主權安全和發展方面的核心利益。

ET快訊
辛龍現況很糟！「4歲女兒以為劉真去旅行」　余天不捨：他隨時眼
指揮中心：公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」
快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！累積病例235例
LIVE／機師空服員接連爆出染疫　指揮中心說明
快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！千萬大獎看這裡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

疫情當前頻秀肌肉！　美軍第七艦隊宣布「穿越菲律賓海」行動

做3分講8分！學者看美中台角力...都在操作文宣戰

疫情攻入美國航母！羅斯福號3水兵送醫治療　海軍作戰部長：不確定病毒哪來

空軍司令部「上百軍士官集體A錢」　追查驚覺竟是長官下令報假帳

「美軍駐台論」再起　學者：對美政治代價太高、台灣不一定有利

陳柏惟提「找港人來台當兵」　網笑：怎不找俄羅斯戰鬥民族

工兵在紐約建4家「野戰醫院」　1000床位預計10天可完工！

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

共軍擾台內幕？　王炳忠：美要台馬上做全面備戰準備

私運武器還是防疫物資？　伊朗馬漢航空一週55趟飛中國

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

疫情當前頻秀肌肉！　美軍第七艦隊宣布「穿越菲律賓海」行動

做3分講8分！學者看美中台角力...都在操作文宣戰

疫情攻入美國航母！羅斯福號3水兵送醫治療　海軍作戰部長：不確定病毒哪來

空軍司令部「上百軍士官集體A錢」　追查驚覺竟是長官下令報假帳

「美軍駐台論」再起　學者：對美政治代價太高、台灣不一定有利

陳柏惟提「找港人來台當兵」　網笑：怎不找俄羅斯戰鬥民族

工兵在紐約建4家「野戰醫院」　1000床位預計10天可完工！

「香港人來台當兵」反送中時就提出！台灣基進：抗爭者都英勇有鬥志

共軍擾台內幕？　王炳忠：美要台馬上做全面備戰準備

私運武器還是防疫物資？　伊朗馬漢航空一週55趟飛中國

居家隔離太寂寞！　網球甜心「想與男友一起隔離」網狂應徵

六都第一　《台中市電子煙危害防制自治條例》三讀通過

疫情期間假訊息暴增203%　趨勢科技統計出三大「假」

快訊／辛龍現況很糟！「4歲女兒以為劉真去旅行」　余天不捨：他隨時眼眶都是紅的

宅在家防疫正「登時」　安南醫護展創意宣導「宅健康」

LIVE／劉真靈堂開放弔唁！辛龍悲痛恍惚走不出來　吳宗憲代替出面說明

指揮中心：公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦！

第二波台商包機解隔離「140人親友接回」　檢疫滿意度94.8%

快訊／新冠肺炎單日再增19例境外移入！累積病例235例

網壇首例染疫　巴西20歲新星懷爾德確診新冠

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

軍武熱門新聞

調查局查貪瀆　空軍司令部爆逾百軍士官集體A錢

陳柏惟找港人當兵　網笑怎不找俄羅斯

美軍駐台？　學者：政治代價高

疫情攻入美國航母！羅斯福號3水兵送醫治療

王炳忠：美要台馬上做全面備戰準備

台灣基進去年就提：反送中抗爭者來台當兵

美軍連日南海操演　陸國防部：挑釁滋事

F-15E掛核彈B61-12參加演習　

伊朗馬漢航空一週55趟飛中國　　　

美軍前往紐約建4家「野戰醫院」

國軍寄發「動員召集預告書」

學者看美中台 都在操作文宣戰

日本防衛省：中國Y-8預警機東海情蒐

解放軍改裝轟-6　可搭載東風21-D反艦飛彈

更多熱門

相關新聞

美神盾艦於菲律賓海實彈射擊

美神盾艦於菲律賓海實彈射擊

美軍近日頻頻動員偵察機在南海開展偵查行動，引起外界討論。美軍太平洋艦隊（U.S Pacific Fleet）今（22）日在推特透露，神盾巡洋艦「希羅號」（USS Shiloh CG 67）本週在菲律賓海進行防空飛彈實彈射擊。對此，軍事專家呂禮詩認為，「這才是美軍電偵機密集出現在台灣周邊海域的真正原因！」

美突擊艦「帶F35衝南海」！陸國防部回應

美突擊艦「帶F35衝南海」！陸國防部回應

美軍臉書秀合體軍演影音　B-52也將加入

美軍臉書秀合體軍演影音　B-52也將加入

2航母戰鬥群在菲律賓海合體軍演

2航母戰鬥群在菲律賓海合體軍演

美艦「繞台」赴南海、菲律賓海！

美艦「繞台」赴南海、菲律賓海！

關鍵字：

美軍第七艦隊菲律賓海羅斯福號航空母艦藍嶺號兩棲登陸指揮艦美利堅號兩棲突擊艦遠征艦隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

遊荷返國居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

劉真「政大校花傳奇」曝光！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面