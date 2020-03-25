疫情當前頻秀肌肉！　美軍第七艦隊宣布「穿越菲律賓海」行動

▲美軍第七艦隊發布訊息，將執行穿越菲律賓海行動。（圖／翻攝臉書 美軍第七艦隊U.S 7th Fleet）

記者任以芳／綜合報導

美軍第七艦隊（U.S 7th Fleet）24日透過官方臉書專頁，發布新消息，一支由羅斯福號航空母艦、藍嶺號兩棲登陸指揮艦、美利堅號兩棲突擊艦組成的遠征艦隊，進行「穿越菲律賓海」的行動。

官網文章指出，第七艦隊和兩個打擊群組合的任務支隊，由航空母艦、海軍陸戰隊兩棲指揮艦艇組成，共同穿越菲律賓海，加上美國遠征艦隊有靈活指揮管制能力，在世界任何地方部署可信賴的戰鬥力量。

▲美利堅號兩棲突擊艦。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）

根據美方最近公布的消息，近日在南海、菲律賓海進行實彈射擊演習。美軍的「美利堅號」（USS America LHA-6）兩棲突擊艦、「吉佛茲號」（USS Gabrielle Giffords LCS-10）濱海戰鬥艦，以及艦上搭載的F-35B隱形戰鬥機，3月以來多次在南海巡航操演。對此，大陸國防部曾回應，「美國破壞南海和平穩定，是雙方一線官兵生命安全的危害者。」

▲軍事專家指出，美軍靠近南海的菲律賓海進行軍事演習，目的要控制南海和西太地區。 （圖／翻攝臉書 美軍第七艦隊U.S 7th Fleet）

由於「菲律賓海」位處日本南方、台灣與菲律賓東方的西太平洋海域，地點敏感。疫情當前，美軍頻頻秀大肌肉，背後動機又是什麼？ 軍事專家宋忠平接受香港中通社指出，「美軍在靠近南海的菲律賓海進行軍事演習，目的要控制南海和西太地區。 」

宋中平進一步指出，進行反導防空、建立區域防空體系等敏感科目的演練，是美軍的一貫策略和正常部署，屬於例行化演習。因為本身第七艦隊的管轄區就是西太、印度洋等龐大海域。美軍此舉無非是要增加，自身在敏感海域的軍事存在能力，極大牽制中國在主權安全和發展方面的核心利益。