大型活動建議停辦...陳時中被追問「那還能辦婚禮？」　秒曝憂心關鍵！

▲0325中央流行疫情指揮中心。（圖／攝影中心記者攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日指出，建議暫停舉辦「室內超過100人、室外超過500人」的集會活動。對此，指揮官陳時中表示，目前都還是柔性勸導，不是剛性限制。而針對舉辦婚禮，他則直言「結婚就是兩個人，當然可以」，但如果場地是「大家擠在一起」就不建議。

針對大型集會活動建議停辦一事，陳時中坦言「有人針對此事問過那還能不能結婚？那我當然可以，因為結婚就是2個人，如果要辦得很大聚會，大家會擠在一起，我就不建議，但如果是那種可以擺100桌的大型宴會場所，只擺到12桌的話，有安全空間跟距離，我也不會反對。」

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陳時中說，關於室內100人以下、室外500人以下的公眾集會，可依據「『COVID-19（武漢肺炎）』因應指引：公眾集會」提供之「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

此外，陳時中也提醒，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。

▲避免新冠肺炎群聚感染。（圖／衛生福利部）