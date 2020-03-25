道瓊狂飆2112點！創87年來最大漲幅　美股重回2萬點大關





▲美股24日單日漲幅創下1993年以來的最高紀錄。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）於23日晚間透露，2兆美元的巨型紓困刺激方案已經「極為接近」達成協議；美國聯準會（Fed）當天也宣布推出「無上限量化寬鬆」，雙雙刺激美股強力反彈，道瓊更瘋狂飆漲超過2000點，創下1933年以來的紀錄。

道瓊工業指數終場上漲2112.98點，或11.37％，收在20704.91點；標普500指數上漲209.93點，或9.38％，收在2447.33點；那斯達克指數上漲557.18點，或8.12％，終場以7417.86點作收。

美股過去近三周發生多次熔斷，川普政府先後祭出千億美元的紓困法案，Fed更最後更降息4碼至0.25％-0％，仍難擋道瓊下探18000點。梅努欽先前向市場釋出消息，原本總額8000億美元，最終大幅加碼到2兆美元的財政刺激方案，會於23日由參議院通過；然而因當中5000億美元「政府自由用款」引發民主、共和兩黨意見分歧，最終流標。

當天晚上，梅努欽再次釋出方案即將通過的消息，這次民主黨領袖舒默也共同發布好消息，表明24日極有可能通過方案。

民主、共和兩黨周二（24日）上午再次透露「方案接近完成」，激勵市場信心，道瓊開盤即猛漲千點，率領三大指數飆升超過8％，重新站上2萬點大關。