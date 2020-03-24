私運武器還是防疫物資？　伊朗馬漢航空一週55趟飛中國

▲馬漢航空。（圖／翻攝自Facebook／Mahan Virtual Airline）

實習記者符芳萱／綜合報導

總部位於伊朗首都德黑蘭的的馬漢航空（Mahan Air）飛行員阿斯加爾·洛蘭（Asghar Loran）在18日死於新冠肺炎，負責往返伊朗伊斯蘭共和國和中國的航線，而馬漢航空被指控替IRGC（伊朗革命衛隊）的海外分支Quds Force（聖城軍）走私武器。不過，伊朗疫情嚴重，也有可能是載運防疫物資。

據《沙烏地公報》(Saudi Gazette) 報導，「馬漢航空公司已被指控代表IRGC的海外分支聖城軍向該地區的伊朗代理走私武器，儘管1月31日正式禁止飛往中國，但仍被指控在伊朗新冠疫情危機的背後，因為依然在整個2月還有繼續飛往中國多個城市的航班。」截至2月25日，每週大約有55趟飛往北京、上海、廣州和深圳等中國城市的航班。

美國現任情報局局長理查德•格倫內爾（Richard Grenell）於2018年成功說服總理安格拉•默克爾（Angela Merkel）政府禁止向德國提供馬漢航空服務，「我們知道聖城軍曾將馬漢航空作為資源和戰鬥機的運輸方式的武器，因此要求盟國幫助制止這種情況。」

目前，德國政府繼續允許伊朗航空公司在聯邦共和國降落航班，而美國財政部於2011年因伊斯蘭革命衛隊提供物質支持和服務以及國防部和武裝部隊後勤批准了伊朗航空公司。

馬漢航空公司在中東，中國和俄羅斯的幾個高疫情危險地區多次往返伊拉克，敘利亞和黎巴嫩，其批評者稱這是運送武器的航班，伊朗對對此堅決否認。因為，飛機也許是運送防疫物資或者藥物來抵抗疫情的交通工具。