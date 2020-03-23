重建台灣美術史又一步！前瞻基礎建設支持「台展復刻」出版計劃

▲前瞻基礎建設支持，國立台灣美術館規劃「台展復刻．經典再現」出版計畫。（圖／國立台灣美術館提供）



記者林育綾／綜合報導

在文化部「前瞻基礎建設—重建台灣藝術史計畫」政策指導下，國立台灣美術館規劃「台展復刻．經典再現」出版計畫，復刻日治時期台灣美術發展脈絡，爬梳台灣美術發展的時代風華、藝術品味，展現歷史的原貌，也讓更多藝術愛好者可以容易的接觸、使用這批歷史材料。

國立台灣美術館今（23）日發表「台灣美術展覽會」展覽圖錄十冊、「台灣總督府美術展覽會」六冊，及《台府展圖錄復刻別冊》一本，館長林志明表示，此一出版計畫復刻日治時期台灣美術發展脈絡，不但爬梳台灣美術發展的時代風華及藝術品味、展現歷史的原貌，也讓更多藝術愛好者可以容易的接觸即使用這批歷史材料。同時，《台府展圖錄復刻別冊》的出版重新整審視台府展的作品及其文化、歷史意義，與對後世藝術發展的影響，別具意義。

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▲第一回府展特選，東洋畫，薛萬棟〈遊戲〉1938膠彩畫。國美館典藏。（圖／國立台灣美術館提供）



《台府展圖錄復刻別冊》作者、國立成功大學蕭瓊瑞教授認為，此次復刻出版，展現官方與民間對台灣美術史研究的重視與合作，透過史料的整合與重新建構，為台灣藝術史建構再添新頁。承製出版作業的藝術家出版社何廣政社長則說，此次出版作業重新整理重要的史料，並能以更平易近人的方式推介給更多人，別具意義。

台灣美術自日治時期以來，開啟「新美術」的發展，由於當時台灣並沒有設置美術專門學校，藝術同好多藉由展覽彼此交流學習，透過官辦美展方式，美術青年得以躍上藝壇舞台的機會，1927年由「台灣美術教育會」主辦的「台灣美術展覽會」（台展）共舉辦10回，1937年曾因故停辦一年，1938年由「台灣總督府教育局」直接辦理的「台灣美術展覽會」（府展）共舉辦6回，因前後期主辦單位不同，故有「台展」與「府展」之稱。

其發行的展覽圖錄，成為日治時期台灣美術風貌的重要紀錄，更是前輩美術家藝術發展的見證。然而因時代的遷移流轉，當時出版的展覽圖錄多已流失殆盡，難以窺見全貌，國立台灣美術館透過「台展復刻．經典再現」出版計畫，委託藝術家出版社以當代數位技術及印刷品質，將台、府展之16冊展覽圖錄復刻，重現台灣藝術史上的經典作品，讓更多讀者得以展讀台灣早期的重要美術文獻。

▲「臺展復刻．經典再現」新書發表會貴賓合影，左起：成大蕭瓊瑞教授、國美館林志明館長、藝術家雜誌何正廣社長、國美館林明賢。（圖／國立台灣美術館提供）

「台展復刻．經典再現」出版計畫除了復刻出版台、府展圖錄16冊，重現日治時期台灣美術官辦美展的樣貌，完整保存此批美術文獻，為了解當時參加台、府展的作品現存狀況，特別邀請國立成功大學蕭瓊瑞教授擔任撰文主筆，針對現存台、府展作品展開蒐集調查，以《台府展圖錄復刻別冊》呈現此次研究成果，內容除彙集16回台、府展之全部作品目錄（並作中、日文對照）、台、府展時代重要大事年表、史料照片，以及現存作品之100多幅彩色圖版等珍貴美術史料，同時收錄由蕭瓊瑞教授執筆之研究專文，期待透過系統性的資源調查，蒐整保存重要藝術資產，持續為台灣美術史建構扎根厚實基礎。

透過「台展復刻‧經典再現」出版，期藉此延續台灣早期重要美術文獻的保存，讓更多讀者得以展讀，並期望透過系統性藝術資源的調查，即時蒐整與保存台灣重要藝術資產，推動重建台灣美術發展之研究，以為完整建構台灣藝術史脈絡。