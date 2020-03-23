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坦承「隨機開車門想偷東西」　法官判無罪：他沒物色車內財物

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▲▼路邊,停車。（圖／記者徐愷昕攝）

▲謝姓男子深夜在街頭隨手開他人車門，試圖竊取財物，法院審結判無罪。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／高雄報導

謝姓男子被路口監視器錄到，深夜在街頭試圖隨手開2車門竊取車內財物，怎料，他最終皆因車輛有上鎖而作罷，對此，警方認為謝男有竊盜嫌疑，依竊盜未遂罪將他移送法辦，但法院審理時認為，因謝男經過2車輛時僅有手開車門行為，沒有物色車內財物的動作，難認他有竊盜犯行，判決無罪。全案仍可上訴。

據判決，謝男2019年3月21日凌晨1時49分許，在街頭欲竊取李姓女子車內物品，結果他出手開車門時發現該車已上鎖，只好放棄，20分鐘過後，他又再次興起竊意，在一巷口伸手想竊取陳姓男子小貨車內的財物，怎料小貨車車門也有上鎖，他只好作罷。警方經調閱監視器畫面，將謝男逮捕歸案，依竊盜未遂罪將他移送法辦。

法院審理時謝男稱，自己都是沿路隨機開車門，如果剛好碰到未上鎖車輛，他就會進去拿取物品，但如果車門有上鎖就會放棄，也不會再以其他方式進入車輛，同時他也一再強調，自己沒有竊取車輛的意圖。

高雄地院審理時認為，竊盜行為除了嫌犯有行竊之意接近財物外，另外還需有「物色財物的舉止」這樣才算，法官審酌基於罪刑法定原則，因謝男本身下手行竊目標非車輛本身，又他也未做出任何有透過車窗物色財物的舉動，實在難認有竊盜犯行，審結判他無罪，免罰。全案仍可上訴。

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