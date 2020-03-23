170間居家檢疫替代所恐不敷使用　中市府：鼓勵與家人同住

▲台中市民政局長吳世瑋說明替代所申請程序。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為安置返國但無地方可住的民眾，成立居家檢疫替代所，首批30間已經額滿，23、24日分別再推出90、50間房，費用依坪數大小收取3000元和2500元，民政局長吳世瑋23日表示，除非真的無家可住，不然他建議應和家人同住，有親情陪伴又不用花錢。

中央流行疫情指揮中心宣布3月19日起，所有入境者一律居家檢疫14天，台中市政府因應需求隔天隨即成立居家檢疫替代所，讓無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，經過市府審核後入住，第1家替代所提供30間套房，3天內有60多人申請，人數已額滿，每天2千元。

吳世瑋說明，今天再提供90間房，一房一廳，收費3000元，明天提供的50間，面積略小，收費2500元，都是一人一間，單獨衛浴及空調，供三餐及盥洗用品，入住後會發給關護包、物資包，禁叫餐食外送，降低感染風險。

吳強調，希望透過替代所提供居家檢疫有困難的民眾貼心服務，協助平安度過防疫期，有需要的民眾可由本人或透過親友，平常日洽戶籍地或居住地區公所、假日洽1999台中市民一碼通提出申請，里幹事將進行實地訪查、民政局審核通過後通知入住。

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