陽大附醫病房與護理之家全面禁止探病　陪病限1人

▲新冠肺炎漫延，陽大附醫新規定病房與護理之家全面禁止探病且陪病限1人。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫漫延全球，國內疫情也越來越嚴峻，陽明附設醫院23日宣布人員進出新管制，即日起一般病房及護理之家全禁止探病，另，加護病房、呼吸照護病房每天可探病1次外，陪病照顧也只限1人。

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▲陽大附醫宣布病房與護理之家全面禁止探病且陪病限1人等新規定。（圖／陽大附醫提供）

陽明附設醫院23日宣布人員進出新管制，是即日起除加護病房、呼吸照護病房每日1次探病（每床2人探病）外，一般病房及護理之家全面禁止探病；若因病情的需要，醫療團隊與病人家屬需進行會談或病情說明時，則依醫病雙方約定的時間，不在此限。

另，住院病人及護理之家住民限定只能1人陪病照顧，陪病者進出要填寫登記表，民眾可多利用視訊或電話關心住院或護理之家的親友；住民或病人一旦出現發燒或急性呼吸道感染症狀時，禁止陪病，交由醫院照顧。

進入醫院的民眾須配戴口罩、配合量體溫，並且提供健保卡（或身分證／居留證）查詢有無國外旅遊史。

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