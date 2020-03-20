▲▼防疫為重，宜縣府啟動遠端視訊會議、居家辦公，確保民眾服務不中斷。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府20召開「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議，並首度採用遠端視訊方式進行，縣長林姿妙同時宣布試辦縣府員工居家辦公措施，並視疫情狀況全面實施；她也呼籲縣民不要搶購民生物資，不要屯貨，並鼓勵大家多多採買宜蘭本地食材。

公務機關是保障民眾健康最重要的防線，因應疫情發展所需，並降低傳染風險，宜縣府計畫處已完成建置居家辦公及遠端視訊會議系統，並在20日的會議中啟用，陽明大學附設醫院、博愛醫院及聖母醫院等3家協力醫院，以及縣內中、西、牙醫師公會，首度透過遠端連線方式參加會議，未來，各局處也將試辦遠端視訊開會。

林姿妙是在日前要求人事處研擬居家辦公、分流辦公、異地辦公等因應措施，並從20日開始由10位同仁進行居家辦公，3月27日開始進行第2波試辦，以確保公務不受疫情影響，服務民眾不間斷。

林姿妙表示，未來將視疫情狀況全面實施居家辦公，以家有國中以下子女、需自主健康管理、通勤地點較遠的同仁優先，且不得超過現有員額3分之1。

教育處也持續進行超前防疫準備，除了請縣內各國中、國小於3月底前務必進行停課期間一領域或科目線上教學的模擬演練及擬定各校停補課計畫。並備妥總數超過5千台以上的行動教學應用設備，可因應停課狀況隨時調撥應用。且於宜蘭縣教育資訊網之「快樂e學院」，建置「停課不停學 防疫學習專區」，縣內學生只要使用一個帳號（OPEN ID）即可使用線上學習平台資源。各學校教師先行準備「非線上學習材料」，讓學生擁有多元選擇，達到停課不停學的效果。

疫情發展持續升溫，全國近日單日新增個案都非常多，且以歐洲入境者居多，宜縣府團隊通力合作進行各項檢疫與防治措施，另積極進行社區擴大通報採檢，以避免輕症個案潛伏於社區中，林姿妙特別向投入防疫工作的所有人員，致上最高謝忱與肯定，但也再次提醒大家守護民眾健康不容鬆懈。

衛生局提醒，若縣民於3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境者，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市公所通報，或撥打1999專線通報，並配合居家檢疫，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

另大家應遵守各項防疫規定，避免出國，落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，生病在家休養，保持個人良好衛生習慣。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、宜蘭衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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