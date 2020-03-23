影／日增26例！　夫妻「同遊西班牙」確診...今有2起夫婦群聚

記者林妤柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例新冠肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。其中案170、180以及案172、173都是一對夫妻，兩者皆於機場便攔截下來，於今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中指出，一對夫妻（案170、189）於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。另外，也有一對夫妻（案172、173）因工作及就學，於去(2019)年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均於今日確診。

▲全台累積確診案達195例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心已在台灣時間3/21零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告Warning），國人應避免所有非必要出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫；返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。