疫情爆發促使全球避險情緒升溫！　美元兌他國貨幣匯率同創波段新高

▲疫情爆發帶動美元急漲。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《路透社》報導，因全球股市大跌以及新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化加劇的情況下，市場對流動性緊縮的擔憂加速了現金流，導致週一美元上漲，美元兌他國貨幣的匯率，同時創下了波段新高。

美元兌英鎊匯率升到1985年以來的最高水平；兌歐元的匯率亦創下近三年來的新高；兌墨西哥披索升至歷史新高；兌巴西雷亞爾的實際匯率上漲了26％。

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在亞洲市場，美元兌換泰銖為自2018年12月以來的最高價，兌韓元匯率上漲約11％，而兌印尼盾則上漲了19％；兌印度盧比匯率也創下了新高紀錄。

另外，紐西蘭準備在接下來的48小時內執行鎖國政策以遏制病毒傳播，因此美元兌紐元匯率也逼近11年來高點，兌澳幣也升至17年來的高點。

美國股票期貨和石油價格受到進一步的壓力，隨著更多國家或區域封鎖，推高了美元換匯率。

▲全球市場紛紛清算投資以規避風險。（圖／pixabay）

市場投資者希望增加財政支出，以減輕對全球經濟的損害，但疫情擴散的不確定性可能會在未來繼續推升美元。東京大和證券（Daiwa Securities）的外匯策略師石木幸男表示​​，風險已經轉移到主要參與者相互競爭以持有現金的安全性階段。

各國央行已經加大緩解全球美元資金緊縮的力度，但由疫情高度的不確定性，美元仍處於需求中，投資者一直在清算避險和其他高風險的投資，以保持其美元資產的價值，突顯全球對風險規避感的增強。

美元兌換主要貨幣匯率

．美元兌英鎊：上漲0.45％，至1英鎊兌1.1671美元。

．美元兌歐元：最初上漲至2017年4月來的最高水平，隨後回吐漲幅，至1歐元兌1.0707美元。

．美元兌日元：在漲跌之間反彈，目前跌0.5％，至1美元兌110.27日元。

美國總統川普批准了紐約和華盛頓的減災請求，而聖路易斯聯準會主席則警告，除非採取更多的財政措施，否則失業率可能達到30％。

據《彭博社》統計，目前全世界共有155國家或地區上報確診，共325,310例，死亡人數達14,370人。



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