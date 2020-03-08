印度央行接管Yes Bank、暫停營運止損　專家：凸顯退場不確定性

▲印度第4大私人銀行「Yes Bank」爆發財務危機，由印度央行接管。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

印度第4大私人銀行「Yes Bank」爆發財務危機，由印度央行出面接管，政府為阻止擠兌發生，已下令限制存款戶的提款上限為5萬盧比（約新台幣2萬多元），直到4月3日為止，印度央行也把這間銀行置於暫停運作狀態。

根據外媒報導，印度央行接管Yes Bank的做法，應證了印度影子銀行的危機正在擴大，造成市場恐慌；6日上午Yes Bank股價暴跌25%，由銀行股組成的Bankex指數亦重挫5%，而印度股市也一度大跌3.8%來到37011.09點，印度盧比兌美元更下跌1%，創下2018年10月以來新低。

請繼續往下閱讀...

為穩定民眾信心，印度政府公開呼籲大眾不必擔憂，存在銀行的錢絕對安全，印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）也做出同樣呼籲，並提出備案，將由全國最大的印度國家銀行成立集團，對Yes銀行注入新資金。

不過，在國際信評機構穆迪（Moody’s）的報告指出，印度央行對Yes Bank做出的暫停營運將對信貸不利，因為這項命令影響銀行存款人和債權人的的即時償還，欠缺協調的行動凸顯印度銀行退場的不確定性。