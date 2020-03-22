萬人瞬間歸國　醫曝「隱性被傳染高危險族群」：可能造成更多人的社區感染

▲近日大批返國的民眾排隊搭防疫計程車。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，台人即日起入境都得居家檢疫14天。對此，台大名醫施景中表示，相信大多數人都會配合，但在台同住的家人、尤其年長的長輩，卻成為隱性被傳染的高危險族群；一旦歸國者真的發病，而且在潛伏期時不慎感染親人，親人再自由外出，有可能造成更多人的社區感染。他認為，政府應協調業者成為防疫旅館，不但可解決業績問題，還可幫助這些歸國學子，也補強防疫缺口。

指揮中心21日表示，21日新增新冠肺炎18例確診，均為境外移入，為12女6男，年齡20多歲至70多歲，多為旅遊或就學；入境日介於3月8日至19日，發病日介於3月6日至19日，個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史。目前共累計153例確診，分別為120例境外移入及33例本土病例。

請繼續往下閱讀...

「迫切的危機，The clear and present danger。」施景中21日在臉書說，因校園關閉，海外留學生大量瞬間歸國，這陣子歸國的同胞應該會超過萬人以上，「新聞說政府派出大量的防疫車隊協助他們返家，然後呢？」

▼陳時中宣布，台人即日起入境都得居家檢疫14天。（圖／記者李毓康攝）

施景中指出，整個地球都是第三級旅遊警戒，所有人歸國都要居家檢疫14天，相信大多數人都會配合，但在台同住的家人、尤其年長的長輩，卻成為隱性被傳染的高危險族群。

施景中認為，一旦歸國者真的發病，而且在潛伏期時不慎感染親人，親人再自由外出，有可能造成更多人的社區感染；何況現在居家檢疫人口這麼多，政府根本無法全面顧及，只能靠個人良心。

「有看到新聞，有檢疫者從西班牙回來又馬上到處趴趴走的。」施景中說，而這些歸國者如果是獨居的，由於完全無法外出，日常生活可能也會有問題。

▼近日大批返國的民眾排隊搭防疫計程車。（圖／記者李毓康攝）

施景中提到，現在很多旅館都因觀光客不來，業績一落千丈，甚至有大飯店推出來用餐即送住房的；政府不知道是否可以和這些旅館進行協議，甚至「徵用」給予豐厚補償，讓他們可以成為防疫旅館？不但可以解決業績問題，還可幫助這些歸國學子，也補強防疫缺口。

施景中表示，北市防疫旅館據新聞說只有3家，供不應求，而且每天可能要付萬元以上，旅館業者應該寧可沒生意，也不想接觸潛在感染者，「但我們醫療人員又何嘗不是呢？」他指出，提出這意見的同事寄意見到總統信箱，希望可以用行政命令強制執行，但茲事體大，不知道是否可行？

施景中說，德國總理、法國總統都公開文告，現在面臨的是二戰後最嚴重的考驗，他們都已經當做準戰爭狀態在處理，「希望我們也以同樣嚴峻態度來迎戰。」