超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

▲士林後港所警方查獲兩名偷車賊，竊嫌駕車逃逸拒捕險象環生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林警分局後港派出所21日下午3點接獲民眾報案，車主焦急如焚發現自己黑色本田自小客車停放在士林區福港街巷弄內停車格，卻遇到偷車賊偷走，警方獲報後調閱監視器，發現偷車賊偷車後就地利之便往新北市蘆洲方向逃逸，警方根據監視器畫面鎖定小偷把車停在新北市蘆洲區民權路一代，立即派員前往守株待兔抓人。

▲士林後港所警方查獲兩名偷車賊，竊嫌駕車逃逸拒捕倒車撞倒路旁多輛機車。（圖／記者張君豪翻攝）

不料當時車上的偷車賊發現警察上門，先是駕駛本田小客車先倒車撞倒路旁多輛機車後，立即與警方展開飛車追逐！過程中竊賊駕著偷來的贓車沿路狂飆、甚至行駛中打開車門阻擋警車靠近，竊賊發了瘋般橫衝直撞，像打保齡球般，沿途撞毀共多輛汽機車實在相當離譜！

▲士林後港所警方查獲兩名偷車賊，士林後港所長周仲德說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追捕偷車賊過程相當驚險，竊賊駕駛著偷來的休旅車加速逃逸，在蘆洲區沿途擦撞3輛汽車與13輛機車，過程中造成陳、廖、顏姓等3位民眾受傷，警方緊急通報消防局前來救援，所幸3人分送新北市立三重醫院、台北新光醫院急診後並無意外，後來警方順利攔下林姓、張姓兩名竊嫌，並在其身上搜出毒品，警訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送新北市地檢署偵辦。

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